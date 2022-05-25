Đúng 12h ngày mai 26/5: Vận trình sự nghiệp con giáp này bị cản trở bởi kẻ tiểu nhân, cẩn trọng lời nói kẻo tai bay vạ gió, ngồi không họa cũng rơi xuống đầu

Ngày mai, Lục Hợp tốt cho những buổi gặp gỡ, giao lưu của con giáp tuổi Mão. Có một số điều giúp bạn mở mang kiến thức khi được trò chuyện với những người hiểu biết và khôn ngoan hơn bạn.

Ngũ hành xung khắc không tốt cho những kế hoạch của bạn, đừng vội thực hiện chúng. Ngoài ra, sức khỏe cũng là một trong những vấn đề khiến bạn phải lo lắng trong thời gian này.

Kiếp Tài là điềm báo không tốt liên quan tới người thân trong gia đình con giáp tuổi Mão, có thể vì vấn đề tiền bạc mà xảy ra mâu thuẫn hoặc hai người bất đồng trong việc xử lý các tình huống trong cuộc sống. Bạn nên hiểu cho những thiếu sót của họ vì thực tế nếu bạn trong hoàn cảnh tương tự chưa chắc bạn có thể làm tốt hơn.

Vận trình tình cảm có chút ngáng trở. Người tuổi này có xu hướng trút lên đầu nửa kia những cảm xúc tiêu cực, hờn giận hay ghen tuông đều đủ cả. May là đối phương là người hiểu chuyện, luôn bao dung vì biết bản mệnh đang phải chịu nhiều áp lực.

Kiếp Tài là điềm báo không tốt liên quan tới người thân trong gia đình con giáp tuổi Mão - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Ngày mai nói rằng ảnh hưởng của Tương Phá không hề nhỏ nên con giáp tuổi Mùi không được chủ quan vì có người đang đợi bạn có sơ hở là thực hiện ý đồ của mình đấy. Con giáp tuổi Mùi khá tin người nên bạn không đủ tỉnh táo phân định ai thực lòng tốt với bạn còn ai giả dối.

Thiên Quan dự báo, ngày mai đúng giờ Tý con giáp tuổi Mùi càng cố làm gì càng dễ gặp sai sót, công việc bận rộn sẽ tiêu tốn của bạn khá nhiều thời gian. Nhưng nếu bạn nhìn về mặt tích cực của nó thì bạn cũng có thể tận dụng được thời gian này đấy.

Thổ khí vượng điềm báo không tốt cho sức khỏe của bản mệnh trong những ngày Hè nắng nóng này. Sức khỏe không ổn định, dễ cảm thấy bức bối khó chịu.

Vận trình tình cảm ảm đạm. Ảnh hưởng của ngũ hành bản mệnh sinh xuất khiến cho tình yêu đôi lứa có nguy cơ rạn nứt cao hơn. Người độc thân mải mê với việc kiếm tiền hơn nên chưa nghĩ nhiều tới chuyện yêu đương.

Ngày mai nói rằng ảnh hưởng của Tương Phá không hề nhỏ nên con giáp tuổi Mùi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Ngày mai Dậu Tuất Tương Hại điềm báo con giáp tuổi Dậu không nên chủ quan vì nhận định của bạn có thể sai đấy. Có những thứ bạn tưởng là hợp, có người bạn tưởng là đáng tin tưởng nhưng thực ra họ đang gây tác động tiêu cực lên cuộc sống của bạn đấy.

Chính Quan dự báo đây là giai đoạn khá bận rộn của con giáp tuổi Dậu, để đưa mọi thứ vào trật tự, tổ chức. Nhưng nỗ lực với công việc sẽ đem lại phần thưởng xứng đáng, hứa hẹn một tương lai tích cực, dù điều đó đòi hỏi bạn phải có vô khối cố gắng cho những ngày tiếp tới.

Vận trình tình cảm buồn nhiều hơn vui. Ảnh hưởng của cục diện tự hình khiến cho người tuổi Dậu dễ có xu hướng nhìn nhận mọi thứ xung quanh tiêu cực, ảm đạm. Nhưng thực ra, tất cả mọi phức tạp đều do con giáp này tự mình nghiêm trọng hoá vấn đề lên.

Ngày mai Dậu Tuất Tương Hại điềm báo con giáp tuổi Dậu không nên chủ quan vì nhận định của bạn có thể sai đấy - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo