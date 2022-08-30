Đúng 12h ngày 5/9, Thần may mắn phát tài lộc cho 3 con giáp này, 2 con giáp được thúng vàng, 1 con giáp số vận đen, vận đen còn bám

Vía bà ban phát thúng vàng cho tuổi Hợi, Dần, vía bà chừa lại tuổi Mùi.
- Tháng 9/2022, các Quý ông nên lấy phụ nữ thuộc 4 con giáp này, gia đạo phú quý, yên ấm thuận hòa, tài vận được trời ban, con cái sung túc
- Thần Tài phù hộ cho 3 con giáp vào đúng 12h ngày 26/8 cuối tháng cô hồn, ông Địa đem tài lộc xuống phát, đuổi yêu tinh cô hồn đi, để cho những con giáp thắng duyên, kinh doanh phát đạt
Tuổi Hợi
Người tuổi Hợi được đánh giá là hiền lành, lạc quan, sống trách nhiệm, chu đáo. Ngoài ra, tuổi Hợi cũng là con giáp còn có giác quan nhạy bén, linh hoạt, rất được việc.
Nếu trong trước đó người tuổi Hợi đôi khi gặp phải kẻ tiểu nhân quấy phá thì đúng 12h ngày 5/9 này đúng là lấy độc trị độc người tuổi Hợi sẽ không phải vất vả, chạy vạy đủ việc nữa mà vận may tự tìm tới thận cửa, tài khoản cũng nhờ đó mà nảy số ầm ầm.
Thời gian tới, tuổi Hợi có thể tiến gần mục tiêu thành công trong khoảng thời gian ngắn. Những khoản nợ cũng được thanh toán, công việc thuận lợi, cuộc sống theo đó mà càng ngày càng nở hoa.
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Tuổi Dần
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần là con giáp mạnh mẽ, tài giỏi, dễ thu hút sự chú ý của đám đông. Người tuổi này làm công ăn lương dễ được lãnh đạo coi trọng. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm, giàu nhiệt huyết.
Tuy vậy, nhược điểm của con giáp này là đôi khi họ tỏ ra nóng nảy, bốc đồng. Con giáp này cần giữ bình tĩnh và giữ cho mình một cái đầu lạnh để có thể hoàn thành công việc hiệu quả nhất có thể.
Đúng 12h ngày 5/9, thần may mắn gọi tên cho người cầm tinh con hổ có phúc lộc dồi dào, làm đâu thắng đó. Vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, con giáp này chứng tỏ được năng lực của bản thân, tiến xa hơn ở nơi làm việc. Họ được khen ngợi bởi thái độ làm việc nghiêm túc và thành tích xuất sắc.
Người làm kinh doanh cũng có cơ hội hợp tác làm việc với những đối tác lớn, gặp gỡ được những nhân viên tâm huyết với công việc.
Ảnh minh hoạ: Internet