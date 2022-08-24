Đúng 12h ngày 30/8/2022, 3 con giáp bị điểm số xui xẻo, hao tài tốn của, ra đi không danh lợi, về thì trắng tay

Năm 2022 là một năm kém sắc đối với người mang tuổi Dần, tiền làm ra sẽ khó có thể giữ được do phải chi tiêu nhiều trong cuộc sống. Tuy nhiên, với bản tính cần kiệm của mình, người tuổi Dần vẫn có thể trang trải được khá tốt trong cuộc sống. Cần lưu ý về vấn đề tranh chấp tiền bạc, tuổi Dần nên cẩn thận trong việc chọn đối tác làm ăn, nhất là người trong gia đình.

Công việc: Trong nửa đầu năm 2022, công việc của người tuổi Dần khá biến động, tuy nhiên đến nửa cuối năm, công việc sẽ bớt vất vả hơn do có Thiên Ấn cát thần nâng đỡ. Tuy vậy, người tuổi Dần nên hạn chế trong việc hùn hạp hay liên kết với nhau trong công việc để tránh những bất hòa. Tuy nhiên, đúng 12h ngày 30/8/2022 bị THẦN TÀI PHỤ THU, vận mệnh có thể lâm nguy.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn là con giáp khá suôn sẻ trong tháng 8. Nhưng bản mệnh đừng nên "vạch lá tìm sâu" vì điều này chỉ mang lại cho bạn những thiệt thòi mà thôi. Khi hợp tác, hãy cố gắng nhìn vào điểm chung và lợi ích cho cả hai, bạn sẽ tìm ra hướng thỏa thuận phù hợp. Bản mệnh cũng nên sớm nhận ra những thiết sót của bản thân để học hỏi thêm những kỹ năng cần thiết, giúp hạn chế tối đa những sai lầm của mình.

Khó khăn xuất hiện trong thời gian này là cần thiết để tuổi Thìn được rèn giũa khả năng của mình. Bạn không nên có những suy nghĩ tiêu cực, hãy là con giáp không ngại khó, bởi chỉ cần cố gắng hết sức mình thì dần dần, bạn cũng sẽ vượt qua được thôi.

Trong chuyện tình cảm, người tuổi Thìn đang yêu nên thận trọng trong giao tiếp, tránh làm nảy sinh mâu thuẫn giữa hai người.

Nhưng đúng 12h ngày 30/8/2022, THẦN TÀI PHỤ THU người tuổi Thìn, nếu đôi bên có bất đồng quan điểm, bạn nên bình tĩnh trình bày quan điểm của bản thân và lắng nghe quan điểm của người ấy bằng thái độ tôn trọng, chớ nên đề cao cái tôi cá nhân quá mức, dẫn đến hậu quả khôn lường.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân không có tài tinh chiếu mệnh, đã vậy lại còn bị Đại Hao hung tinh rình rập, tài vận giảm sút đáng kể, mặc dù cật lực làm việc song chưa chắc thu về thành quả xứng đáng.

Hung tinh xuất hiện còn đem tới điềm báo tai nạn bất ngờ, do đó bản mệnh phải luôn đề cao cảnh giác khi tham gia giao thông, thời gian này nếu có dự án lớn thì không nên vội tiến hành, nên để sang tháng sau thì sẽ thuận lợi hơn. Đúng 12h ngày 30/8/2022 cẩn thận bị THẦN TÀI PHỤ THU.

Ảnh minh họa: Internet