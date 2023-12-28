Đúng 12h ngày 29/12, 3 con giáp may mắn đủ đường, đón tài lộc tứ phương, tiền bạc nhiều vô kể, không ngừng giàu có

Tử vi ngày 19/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay cứng rắn, giải quyết mâu thuẫn cùng cơ quan.

Công việc: Người tuổi Thìn trong công việc luôn nêu bật được những công việc hiệu quả, và cùng mang hướng giải quyết thiết thực cùng công ty.

Tài lộc: Là người thật thà, cẩn thận lừa lọc tiền bạc từ người thân.

Sức khoẻ: Bổ sung thêm chất dinh dưỡng, khi làm việc liên tục.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão khá nhiệt tình, dí dỏm và hài hước. Họ sống chân thành, hòa đồng nên được nhiều người yêu mến. Trong công việc, con giáp này chăm chỉ, ham học hỏi, luôn tận lực, tận tâm với những nhiệm vụ mình được giao.

Không những thế, họ còn không ngại thay đổi, học hỏi những cái mới, dám thử thách bản thân để ngay một tiến bộ.

Bước sang ngày mới, con giáp tuổi Mão có tài vận tăng vọt, gặp được vô số điều may mắn. Người tuổi này làm đâu gặt đấy, những kế hoạch, dự định mà họ ấp ủ bấy lâu nay cũng có cơ hội trở thành hiện thực.

Người làm kinh doanh có thêm cơ hội đầu tư sinh lời. Trong khi đó, những người trồng trọt, chăn nuôi cũng có thêm thông tin về vật nuôi, cây trồng mới. Trong tháng này, con giáp tuổi Mão nỗ lực hết mình nên công việc, sự nghiệp có nhiều bứt phá, mọi chuyện đều suôn sẻ đến không ngờ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 29/12/2023, tuổi Tỵ đứng trước nhiều sự lựa chọn. Trước khi đưa ra quyết định, bản mệnh hãy giữ đầu óc của mình thật tỉnh táo để nhận ra điều gì là tốt nhất cho mình.

Với những người trẻ tuổi, nay là thời điểm thích hợp để bản mệnh ngồi lại và suy nghĩ xem tương lai, mình cần phải làm những gì. Nếu còn điều gì băn khoăn, bản mệnh nên trao đổi với những người giàu kinh nghiệm hơn.

Tiếc là, vận trình tình cảm của tuổi Tỵ lại chưa có nhiều bước tiến đáng mừng. Người độc thân đang tỏ ra quá khắt khe với những đối tượng tiếp cận mình nên bản mệnh chẳng hài lòng với bất cứ ai.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.