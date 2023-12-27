Đúng 12h ngày 27/12, 3 con giáp tiền bạc đổ về như mưa, làm ăn xuôi thuận, giàu có bùng nổ, sống không lo nghĩ

Tử vi hôm nay ngày 27/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất vẫn yêu người bạn đời đã gây cho bạn nhiều tổn thương.

Tình cảm: Tình yêu mơ mộng nhiều, nhưng thường đỗ vỡ vì những sự lạc quan quá mức.

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc sẵn sàng bỏ nhiều chất xám hoàn thành công việc khó khăn.

Tài lộc: Tiêu tiền quá mức, không có nhiều khoản tiết kiệm.

Sức khoẻ: Ăn thêm những món bồi bỏ cho cơ thể, rèn luyện thể thao khi bạn thường thức quá khuya.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Mùi thường được mô tả là những người có tính cách sâu sắc và bí ẩn.

Tuổi Mùi trong thời gian này giữ lại nhiều điều về bản thân và thường khó đoán định. Họ có sự nhạy bén trong quan sát và suy nghĩ. Tư duy của họ sắc bén và sâu sắc.

Đối với những người sinh năm Mùi, trong hôm nay, ngôi sao tốt lành mang tài lộc cho họ. Con giáp tuổi này làm ăn suôn sẻ, kiếm được nhiều tiền hơn.

Cuối năm, những thử thách chông gai đã lùi lại và con đường sự nghiệp của con giáp tuổi Mùi sẽ ngày càng khởi sắc hơn. Trong thời gian này con đường công danh tài lộc của tuổi mùi lên hương nên túi tiền rủng rỉnh, tài lộc đủ đầy hơn nhưng người tuổi Mùi nên chú ý đến phương diện sức khỏe để tránh hao tổn tiền bạc và sức lực.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy thứ Tư ngày 27/12/2023 hôm nay, tuổi Thân càng biết khai thác khả năng của mình thì càng kiếm được nhiều tiền. Đây là thời điểm mà những kỹ năng bản mệnh đã học hỏi sẽ được trưng dụng tối đa.

Trên phương diện tình cảm, con giáp này được khuyên lúc này cần phải thành thật với cảm xúc của mình. Đừng để bản thân đi theo những chiêu trò của nửa kia và bản mệnh cũng không cần phải mạo hiểm loại bỏ họ khỏi các mối quan hệ.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, nay mới hôm nay là ngày con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở phía trong khớp cổ chân, khí xung và xương bánh chè.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.