Đúng 12h ngày 26/12, 3 con giáp đón bão tài lộc, giàu lên không ngừng, của cải kéo về chật két, không cần lo cơm áo gạo tiền

Tử vi hôm nay ngày 26/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn luôn mong đợi một tình yêu bất ngờ.

Tình cảm: Tình cảm thắm thiết, dù cho có lỗi lầm, bạn vẫn rộng lượng tha thứ.

Tài lộc: Khai thác tốt nguồn kinh tế chính.

Sức khoẻ: Bạn yêu đời, yêu thương bản thân.

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Tuổi Dậu

Những người cầm tinh con Gà có tính cách mạnh mẽ, dũng cảm, năng động, nhiệt tình. Con giáp này sẽ sàng giúp đỡ người khác khi thấy họ gặp khó khăn. Phần lớn người tuổi Dậu đều có nhiều bạn bè, mối quan hệ xã hội rộng.

Khi gặp trắc trở, tuổi Dậu sẽ có quý nhân nâng đỡ. Thời trẻ, con giáp này cũng trải qua khá nhiều khó khăn, làm ăn đổ bể, phải thay đổi công việc nhiều lần.

Hôm nay, tài vận của tuổi Dậu tăng cao. Con giáp này được quý nhân phù trợ nên cuộc sống gặp nhiều may mắn. Tuổi Dậu nhận được cơ hội làm giàu, công việc diễn ra thuận lợi hơn trước.

Bản mệnh sống chan hòa, biến tiến biết lùi nên quan hệ xã hội hữu hảo. Những mối quan hệ này giúp tuổi Dậu làm ăn thuận lợi, dễ thăng tiến.

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Tuổi Ngọ

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Ba ngày 26/12/2023 hôm nay, tuổi Ngọ nhanh chóng nhận ra điểm yếu của mình và tìm cách khắc phục. Nhờ sự quyết tâm và tinh thần cầu tiến mà bản mệnh tiến bộ nhanh chóng và cũng sẽ sớm gặt hái được thành công.

Người kinh doanh cần chú ý hợp tác với khách hàng hoặc đối tác nhiều hơn. Đôi bên hợp tác ăn ý thì công việc mới đạt hiệu quả cao, đem về khoản tiền rủng rỉnh cho cả hai phía.

Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày hôm nay, tuổi Ngọ nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hôm nay cả Hỷ thần ở hướng Nam và Tài Thần ở hướng Đông.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.