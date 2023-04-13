Đúng 12h ngày 23/2 âm lịch, 3 con giáp giành 3 “nhất” trong thiên hạ: giàu nhất, may mắn nhất, thành công nhất

Tâm linh - Tử vi 13/04/2023 03:40

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 12h ngày 23/2 âm lịch, vận mệnh 3 con giáp này vô cùng hài hòa, công danh thăng tiến rõ rệt, sự nghiệp vững chắc, thu về bạc tỷ.

Tuổi Thìn

Đúng 12h ngày 23/2 âm lịch, tài lộc của Thìn có dấu hiệu tăng tiến. Nếu con giáp này lập kế hoạch thực hiện các hoạt động như khai trương, mở hàng, mở rộng kinh doanh thì nên tiến hành vào giai đoạn này cũng sẽ hiệu quả hơn.

Bạn nên chuẩn bị sẵn các yếu tố về nhân lực, vật lực, để đến lúc cần phát huy thì có thể phát huy sức lực tối đa. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Cát Tinh cũng trợ giúp cho Thìn vượt qua mọi cửa ải khó khăn. Những kế hoạch dang dở cũng được tái khởi động và giải quyết dứt điểm.

Đúng 12h ngày 23/2 âm lịch, 3 con giáp giành 3 “nhất” trong thiên hạ: giàu nhất, may mắn nhất, thành công nhất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp có nói, cuộc sống tuổi Tý khá nhiều thử thách và sóng gió, tuy nhiên họ được trời ban bản lĩnh sống kiên cường nên dễ dàng vượt qua mọi thứ. Trong thời gian qua, tuổi Tý có gặp chút khó khăn, tuy nhiên chỉ cần đúng 12h ngày 23/2 âm lịch, con giáp này sẽ được bù đắp lại tất cả.

Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận của tuổi Tý có những bước chuyển biến tích cực. Đây là giai đoạn hoàng kim để tuổi Tý phát huy hết mọi thế mạnh của mình. Thời gian này, tuổi Tý không thành Rồng cũng thành Phượng, có người còn đổi nhà đổi xe.

Đúng 12h ngày 23/2 âm lịch, 3 con giáp giành 3 “nhất” trong thiên hạ: giàu nhất, may mắn nhất, thành công nhất - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đúng 12h ngày 23/2 âm lịch, con giáp tuổi Dần có quý nhân phù trợ nên có quyền lực, tiền tài rủng rỉnh. Sau bao khó khăn, va vấp, cuối cùng con giáp này cũng được hưởng thành quả. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ được điều chuyển, phân công nhiệm vụ mới giúp nâng cao thu nhập.

Trong khi đó, nếu làm kinh doanh, con giáp này chốt được nhiều đơn hàng, doanh số tăng cao hơn trước. Những khoản đầu tư của họ trước kia đến giờ cũng đã sinh lời. Nếu tiếp tục làm việc chăm chỉ, con giáp này dần vươn tới đỉnh cao mới trong sự nghiệp.

Đúng 12h ngày 23/2 âm lịch, 3 con giáp giành 3 “nhất” trong thiên hạ: giàu nhất, may mắn nhất, thành công nhất - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Giữa năm Quý Mão 2023: Những con giáp này viên mãn trăm bề, liên tục trúng quả đậm, hốt tiền vàng đầy tay, không sợ thiếu cơm áo gạo tiền

Giữa năm Quý Mão 2023: Những con giáp này viên mãn trăm bề, liên tục trúng quả đậm, hốt tiền vàng đầy tay, không sợ thiếu cơm áo gạo tiền

Tử vi nói rằng, giữa năm Quý Mão 2023, cuộc sống của 3 con giáp dưới đây sẽ ổn định và may mắn hơn, vận may lội ngược dòng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 23/2 âm lịch tu vi hang ngay tu vi 12 con giap tử vi nhuận tháng 2 âm lịch tử vi cuối tháng 2 âm lịch con giap may man tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 9 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 3 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 4 giờ 9 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 4 giờ 10 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 4 giờ 10 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 4 giờ 10 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 4 giờ 10 phút trước
3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 4 giờ 10 phút trước
Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Tâm sự 4 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc