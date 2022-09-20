Đúng 12h ngày 21/9: Cát tinh soi chiếu, quý nhân chỉ đường dẫn lối, 3 con giáp bùng nổ may mắn, vận trình khởi sắc, đại cát đại lộc, vạn sự thuận buồm xuôi gió  

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 11:34

3 con giáp nhanh chóng đón vận may và có quý nhân giúp đỡ, chuẩn bị lên hương tài vận, tiền vô đầy tủ.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất là những người vui vẻ và sôi nổi, thích kết giao bạn bè, là người quảng giao, có bạn bè tứ phương, nơi đâu cũng có. Tuổi này tính tình nghĩa hiệp, trọng tình cảm, họ có thể sẵn sàng hy sinh lợi ích của bản thân vì bạn bè. Tuổi này rất hay giúp đỡ bạn bè nên được nhiều người yêu mến.

Đúng 12h ngày 21/9: Cát tinh soi chiếu, quý nhân chỉ đường dẫn lối, 3 con giáp bùng nổ may mắn, vận trình khởi sắc, đại cát đại lộc, vạn sự thuận buồm xuôi gió   - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vượng vận quý nhân, trước khi bước sang tháng 10 dương lịch, người tuổi Tuất vô cùng may mắn vì có những quý nhân bên cạnh cùng những mối làm ăn tốt, được giới thiệu cho những cơ hội ngàn năm có một. Hãy nhanh chóng nắm bắt, tận dụng thời cơ để làm giàu nhé!

Tuổi Tỵ

Tỵ là con giáp bao dung, nhân hậu và thương người. Khi thấy người khác gặp khó khăn, con giáp này sẵn sàng ra tay cứu giúp. Cũng bởi vậy nên con giáp này có vận quý nhân vượng. Tỵ thường được quý nhân nâng đỡ trong cuộc sống cũng như công việc.

Đúng 12h ngày 21/9: Cát tinh soi chiếu, quý nhân chỉ đường dẫn lối, 3 con giáp bùng nổ may mắn, vận trình khởi sắc, đại cát đại lộc, vạn sự thuận buồm xuôi gió   - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, bước vào ngày hôm nay, tuổi Tỵ được Thần Tài ưu ái nên chuyện công việc, tình cảm và sức khỏe của con giáp này được cho là sẽ có nhiều suôn sẻ, hanh thông. Chỉ cần tuổi Tỵ có chí tiến thủ, thành quả rực rỡ nhất định sẽ chờ đón. Công việc và sự nghiệp của bạn phát triển ổn định, tài vận ngày càng dồi dào. Sắm nhà lầu, xe sang là chuyện trong tầm tay.

Tuổi Thân

Càng về cuối tháng 9, đây là thời điểm rất thích hợp để người tuổi Thân tập trung hiện thực hóa những tham vọng mà mình đã ấp ủ từ lâu. Quý nhân vận khởi vượng mang tới cho con giáp này sự hậu thuẫn mạnh mẽ. Tuổi Thân sẽ tạm biệt tình trạng ảm đạm, thậm chí là tình huống xui xẻo, để đón vượng tài lộc, chắc chắn sẽ đạt đến đỉnh cao của cuộc đời.

Đúng 12h ngày 21/9: Cát tinh soi chiếu, quý nhân chỉ đường dẫn lối, 3 con giáp bùng nổ may mắn, vận trình khởi sắc, đại cát đại lộc, vạn sự thuận buồm xuôi gió   - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, vận đào hoa của người độc thân vượng phát, nhân duyên khác giới tốt đẹp giúp bạn dễ dàng tìm được đối tượng ưng ý. Nếu đã có “mục tiêu”, tuổi Thân nên chọn thời điểm thích hợp để bày tỏ tình cảm, tỷ lệ thành công khá lớn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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