Đúng 12h ngày 21/3, 3 con giáp tài lộc bủa vây, vận số lên hương, giàu có hơn người, phú quý bất tận, ăn tiêu thoải mái

Tâm linh - Tử vi 20/03/2024 22:05

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán giàu sang ập đến bất ngờ, sung túc phú quý, đổi đời ngoạn mục.

Tuổi Mão 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm 21/3/2024, tuổi Mão dễ tự cô lập bản thân với mọi người xung quanh. Bản mệnh thích làm mọi việc theo ý mình và không muốn phải nghe sự chỉ đạo của người khác.

Tuy nhiên, nếu phải thực hiện các công việc nhóm thì bản mệnh cần phải học cách thỏa hiệp với người khác, bởi chẳng phải khi nào mọi việc cũng vận hành như bản mệnh mong muốn. Hơn nữa, có thể người khác đang có những quan điểm chính xác hơn bản mệnh.

Hôm nay là ngày tốt cho khởi công xây dựng nhưng tránh xuất hành, di chuyển, khai trương. Vì thế, bản mệnh nên lên kế hoạch thực hiện các công việc phù hợp, như vậy thì mới gặp được nhiều may mắn.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Dần

Đúng 12h ngày 21/3, 3 con giáp tài lộc bủa vây, vận số lên hương, giàu có hơn người, phú quý bất tận, ăn tiêu thoải mái - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần trời sinh vốn mạnh mẽ và luôn giàu nhiệt huyết và quyết đoán. Họ cũng là người sống chân thành, có sao nói vậy. Tuổi Dần này biết đối nhân xử thế, rất giỏi trong việc giải quyết các mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau. Những người tuổi Dần đồng cảm và thường đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ.

Thời gian này, người tuổi Dần luôn giàu nhiệt huyết và quyết đoán, tuổi Dần sẽ có tin vui đến cửa, tài lộc đến nhà. Con giáp này có thêm công việc, dự án nên tăng thêm thu nhập. Người tuổi Dần nếu như đang làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, gặp nhiều khách hàng, đối tác làm ăn đáng tin cậy.

Nếu biết nắm giữ đúng cơ hội, người tuổi Dần phất lên không ngừng, thành đạt trong công việc. Tuy kiếm được nhiều tiền nhưng tuổi Dần này cũng cần tiết kiệm tiền để tạo dựng tiền đề cho tương lai thêm phần phát tài rực rỡ.

Đúng 12h ngày 21/3, 3 con giáp tài lộc bủa vây, vận số lên hương, giàu có hơn người, phú quý bất tận, ăn tiêu thoải mái - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Tử vi thứ Năm 21/3/2024 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ thổn thức vì quá khứ. 

Công việc: Người tuổi Tỵ trong công danh hãy trở thành người hữu dụng, làm mọi việc trong khả năng. 

Tình cảm: Bạn luôn lưu tâm chuyện tình cảm, khó đoán được khi ở cạnh đối phương. 

Tài lộc: Về mặt tài chính, dại khờ cho người khác mượn, khó đòi lại được. 

Sức khoẻ: Mụn nội tiết làm cho bạn tự ti, mất ngủ. 

Đúng 12h ngày 21/3, 3 con giáp tài lộc bủa vây, vận số lên hương, giàu có hơn người, phú quý bất tận, ăn tiêu thoải mái - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 12 ngày liên tiếp tới (20/3-31/3/2024), 3 con giáp đại phú đại quý, ăn tiêu thoải mái, nhà xe chờ sẵn, giàu số 2 không ai số 1

Đúng 12 ngày liên tiếp tới (20/3-31/3/2024), 3 con giáp đại phú đại quý, ăn tiêu thoải mái, nhà xe chờ sẵn, giàu số 2 không ai số 1

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán ngồi không cũng tiền của ngập nhà, thăng hoa phú quý không ngờ.

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