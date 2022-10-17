Đúng 12h ngày 18/10: 3 con giáp làm gì cũng may mắn, tình tiền đỏ như son, đắc tài đắc lộc, vạn sự hanh thông

Tâm linh - Tử vi 17/10/2022 12:00

Tử vi cho biết, vào khung giờ này, có 3 con giáp nhờ sự trợ giúp của thần tài mà tình tiền đều đỏ như son, mọi việc hanh thông, có cơ hội phát tài nhanh chóng.

 

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu điềm tĩnh, đáng tin cậy, dễ lấy lòng tin của người khác. Con giáp này tốt về mọi mặt, có bản lĩnh vững vàng, chịu khó, không bao giờ mơ mộng viển vông những thứ "trên trời". Nếu người tuổi Sửu nỗ lực thì cũng sẽ có không gian phát triển tốt hơn, có thể từ biệt nghèo khó để trở thành người thành công và giàu có.

Đúng 12h ngày 18/10: 3 con giáp làm gì cũng may mắn, tình tiền đỏ như son, đắc tài đắc lộc, vạn sự hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Sửu luôn thực tế, làm những việc hiện thực, nắm bắt tốt những điều đang có trong tay. Bước vào khung giờ này, con giáp này sẽ lần lượt đón những chuyện vui, cuộc sống chuyển biến tốt đẹp. Thời gian này, vận may của họ cũng kéo đến, vận khí tốt hơn, tài lộc dư dả.

Tuổi Hợi

Vào thời điểm này, công việc của Hợi tiến triển tốt, tiền kiếm được nhưng lại khó tiết kiệm. Vì thế, để hạn chế tối đa việc thất thoát tiền bạc, tốt nhất Hợi nên rõ ràng về chi tiêu, có bảng thống kê rõ ràng. Khó khăn là vậy nhưng người tuổi Hợi cũng đừng nên quá lo lắng, vì bất kỳ khó khăn nào cũng đều có phương pháp hóa giải.

Đúng 12h ngày 18/10: 3 con giáp làm gì cũng may mắn, tình tiền đỏ như son, đắc tài đắc lộc, vạn sự hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này được coi là thời gian tốt của người tuổi Hợi, đây sẽ là cơ hội vàng để những người tuổi Hợi lội ngược dòng, thu hái được những thành công đáng kể. Sau bao ngày trồng cây, con giáp này cũng được "hái quả ngọt". Do bản tính siêng năng, chăm chỉ, người tuổi Hợi không cảm nhận được vận may đang từng ngày tới gần mình, phải khi thay đổi thực sự lớn, họ mới nhận ra.

Tuổi Tý

Tam Hợp tác động, người tuổi Tý gặp được nhiều điều như ý muốn trong ngày hôm nay. Hãy tự tin phát huy điểm mạnh của bản thân, bạn chắc chắn sẽ gây được ấn tượng tốt với tất cả mọi người. Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, các khoản thưởng nóng sẽ chảy ngay về túi bạn.

Đúng 12h ngày 18/10: 3 con giáp làm gì cũng may mắn, tình tiền đỏ như son, đắc tài đắc lộc, vạn sự hanh thông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Phương diện làm ăn cũng tiến triển khá suôn sẻ. Những kế hoạch bạn đặt ra từ trước đều đạt được bước phát triển đáng mừng, khiến tiền chảy về túi đều đều. Do đó, đường công danh sự nghiệp thời gian này cực kỳ vượng phát, công việc phát triển thuận lợi, thu nhập vì thế mà cũng ngày một tăng lên.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Trong 3 ngày (17, 18 và 19/10) có 3 con giáp được Thần Tài lót đường, 'ơn trên' phù hộ, tiền bạc chảy ào ào vào tài khoản

Trong 3 ngày (17, 18 và 19/10) có 3 con giáp được Thần Tài lót đường, 'ơn trên' phù hộ, tiền bạc chảy ào ào vào tài khoản

Theo tử vi 3 ngày (17, 18 và 19/10), những con giáp dưới đây làm ăn phát tài, cuộc sống suôn sẻ.

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