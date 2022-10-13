Đúng 12h ngày 14/10: 3 con giáp luân phiên nhận lộc Thần Tài, trúng độc đắc, sự nghiệp rực rỡ như sao trời

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 12:00

3 con giáp sau khi bước vào khung giờ này thì đồng nghĩa với việc cuộc sống của họ sẽ lên hương.

 

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu vốn chăm chỉ, siêng năng và luôn đặt công việc lên hàng đầu. Nhờ sự nỗ lực không ngừng này mà tuổi Sửu sớm gặt hái được nhiều thành quả đáng mong chờ. Tuổi Sửu tin rằng chỉ cần biết học hỏi và rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu thì sớm muộn gì cũng sẽ thành công. Đặc biệt, tuổi Sửu cũng là người biết quý trọng những lúc vấp ngã, họ tin rằng những bài học sẽ giúp họ trưởng thành.

Đúng 12h ngày 14/10: 3 con giáp luân phiên nhận lộc Thần Tài, trúng độc đắc, sự nghiệp rực rỡ như sao trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khung giờ này, vận khí của tuổi Sửu thịnh vượng, tài vận hanh thông dồi dào, làm việc gì cũng thuận lợi, quý nhân tứ phương tề tựu về giúp đỡ. Trong tương lai, tuổi Sửu sẽ tìm được cơ hội kiếm được nhiều tiền, tăng thêm thu nhập theo tháng, nhìn chung cuộc sống gặp nhiều may mắn, công việc của tuổi Sửu sẽ có những bước chuyển biến bất ngờ. Những điều họ không nghĩ rằng sẽ thành công thì bất ngờ đạt được sự toại nguyện.

Tuổi Dần

Dần vốn có khí chất cao quý, trí tuệ thông minh, năng lực xuất chúng, đồng thời lại có trách nhiệm cao nên có được sự tín nhiệm. Thời gian này, người tuổi Dần làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, làm việc gì cũng nhanh chóng thành công. Nhất là vào thời điểm nửa cuối tháng 10, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Đúng 12h ngày 14/10: 3 con giáp luân phiên nhận lộc Thần Tài, trúng độc đắc, sự nghiệp rực rỡ như sao trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt khoảng thời gian này, chính bạn bè là quý nhân mang lại cơ hội kiếm tiền cực khủng cho con giáp này.

Tuổi Ngọ

Bước sang khung giờ này, người tuổi Ngọ sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. 

Đúng 12h ngày 14/10: 3 con giáp luân phiên nhận lộc Thần Tài, trúng độc đắc, sự nghiệp rực rỡ như sao trời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu mua sắm bất động sản thì tiền trong túi của người tuổi Ngọ sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là lúc tài chính xuất sắc của không ít những người có năm sinh tuổi Ngọ và họ đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội. Nhưng không phải tất cả người tuổi Ngọ đều sẽ suôn sẻ, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Những người tuổi Ngọ sinh vào mùa thu đông, đặc biệt là mùa đông sẽ gặp nhiều điềm lành nhất.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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