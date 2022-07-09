Đúng 12h hôm nay 9/7: TOP 3 con giáp cầu được ước thấy, tài lộc bùng nổ, đại cát đại lợi, của cải chất đầy nhà, tiền tài xài thả ga, tình duyên thêm bền chặt

Theo tử vi ngày 9/7/2022 của 12 con giáp, Tam Hợp phù trợ, người tuổi Dần trở nên quyết đoán hơn khi đứng trước các sự lựa chọn. Một khi đã hạ quyết tâm, bạn sẽ nhanh chóng bắt tay vào công việc mà chẳng hề chần chừ, do dự.

Mộc sinh Hỏa, mối quan hệ giữa hai vợ chồng bạn phát triển tốt đẹp. Hai người luôn tôn trọng nhau, càng ngày tình cảm của hai người lại càng gắn kết hơn. Nếu còn độc thân, bạn chính là con giáp gặp may vì ngoại hình thu hút, dễ có cơ hội nhận được lời mời làm quen của người khác.

Trên phương diện tài lộc, may mắn có Chính Tài phù trợ, bạn có một túi tiền khá rủng rỉnh, một phần lớn là nhờ thói quen chi tiêu có kế hoạch của bạn. Hãy tiếp tục duy trì thói quen tốt này, bạn sẽ chẳng bao giờ phải lo đến chuyện thiếu tiền tiêu.

Mộc sinh Hỏa, mối quan hệ giữa hai vợ chồng bạn phát triển tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Mọi việc trôi qua một cách thuận lợi với người tuổi tuổi Tị trong ngày hôm nay. Nhờ có Tam Hội trợ lực, cộng với thái độ nhiệt tình vốn có, bạn xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa. Thậm chí con giáp này còn có thể gặp được quý nhân.

Rất có thể quý nhân sẽ là người bạn đã quen biết từ lâu. Chú ý lắng nghe lời chỉ bảo của đối phương, bạn sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm đáng quý có thể áp dụng trong tương lai và giảm bớt được những sai sót ở hiện tại

Nhờ tấm lòng nhân hậu khoan dung mà tuổi Tỵ hôm nay biết cách thấu hiểu, chăm sóc cho người khác đặc biệt là nửa kia của mình. Bạn dễ dàng hi sinh lợi ích của bản thân mà không hề hối hận. Đối với người tuổi Tỵ mọi việc đối phương làm đều có ý nghĩa. Nếu người trong nhà có gây ra sai lầm gì thì bạn cũng đủ bao dung để tha thứ.

Mọi việc trôi qua một cách thuận lợi với người tuổi tuổi Tị trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Hỏa sinh Thổ cho thấy mối quan hệ giữa người tuổi Mùi và gia đình rất hòa hợp. Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn hoặc vui vẻ, các thành viên trong nhà đều cùng chia sẻ với nhau. Gia đình chính là hậu phương vững chắc và là động lực để bạn vươn lên.

May mắn hơn, nửa kia của bạn còn là người rất thấu hiểu và tâm lý. Có nhiều khi người ấy có thể đoán được suy nghĩ và mong muốn mà không cần bạn phải nói thành lời. Để tình cảm thêm ngọt ngào, bạn hãy bày tỏ cảm xúc với đối phương rõ ràng hơn.

Thực Thần nâng đỡ, người tuổi Mùi có thể kiếm được 1 khoản kha khá nếu làm các công việc tự do. Bạn đã chăm chỉ suốt thời gian vừa qua và đây là lúc bạn được tận hưởng thành quả lao động xứng đáng với công sức bỏ ra.

Hỏa sinh Thổ cho thấy mối quan hệ giữa người tuổi Mùi và gia đình rất hòa hợp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo