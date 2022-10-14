Đúng 12h hôm nay 14/10/2022: TOP 3 con giáp vét hết may mắn thiên hạ, hanh thông đủ đường, công danh vụt sáng, cuối năm thăng quan tiến chức, có điềm báo tài lộc

Người tuổi Ngọ sẽ sớm đón tin vui trong ngày có Tam Hợp trợ mệnh như hôm nay. Các mối hợp tác tốt đẹp đã đem về cho bạn cơ hội kiếm tiền kha khá đó. Hãy mau chóng tận dụng và thu tiền về đầy tay luôn thôi.

Mộc sinh Hỏa, mối quan hệ giữa bạn và các thành viên trong gia đình trở nên hài hòa hơn trước. Bữa cơm gia đình ấm cúng ngày cuối tuần chính là cầu nối giúp đôi bên ngày càng thấu hiểu và cảm thông cho nhau nhiều hơn.

Hôm nay Thiên Tài mang lại tin vui tiền bạc cho con giáp tuổi Ngọ. Với các cặp đôi, hai bạn có thể suy nghĩ đến việc cùng tạo ra khối tài sản chung, hoặc cùng san sẻ các gánh nặng tài chính của đối phương. Điều này có thể khiến phương diện tài chính của cả hai trở nên thịnh vượng hơn.

Hôm nay Thiên Tài mang lại tin vui tiền bạc cho con giáp tuổi Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Hôm nay Tam Hội khuyến khích sự kết nối nên người tuổi Thân lúc này mong muốn được đoàn tụ với những người bạn cũ. Tuy nhiên, nếu bạn lại ôm đồm việc “lập kèo” một mình, kế hoạch gặp mặt có thể không được như ý. Hãy rủ rê thêm những người bạn khác cùng lên kế hoạch với mình nhé.

Tài tinh xuất hiện, nếu đang có những mối đầu tư ngoài thu nhập chính thì rất có thể, tuổi Thân sẽ thu về một khoản lợi không nhỏ trong ngày hôm nay. Nhân cơ hội này, bản mệnh có thể bắt đầu lập kế hoạch chi tiêu thật hợp lý cho mình và gia đình trong tương lai.

Ngày có tam hợp cục che chở còn là cơ hội rất thuận lợi cho tình cảm của tuổi Thân được thăng hoa, nhất là với ai đang độc thân, đây là thời điểm để con giáp này chủ động hơn trong tình cảm và bày tỏ với đối phương. Cơ hội sẽ trôi qua mất nếu bản mệnh mãi im lặng.

Ngày có tam hợp cục che chở còn là cơ hội rất thuận lợi cho tình cảm của tuổi Thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi hôm nay Tam Hợp ghé thăm người tuổi Tuất cũng là cơ hội rất tốt để bạn có thể gây ấn tượng tốt với một người nào đó mà mình đang để mắt tới. Đừng bỏ lỡ cơ hội này. Hãy tự tin thể hiện bản lĩnh của chính mình trong công việc, trong mọi hoạt động nhằm ghi điểm với đối phương nhé.

Nhờ Thiên Tài mà kiến thức về tiền bạc của con giáp tuổi Tuất sắc sảo hơn, bạn có nhiều góc nhìn mới về phương diện tài chính. Tiết kiệm, dành dụm có thể là một phương án tốt để bạn trở nên an tâm hơn về tài chính. Tuy nhiên, đầu tư mới thực sự đem lại cho bạn một nguồn thu nhập thụ động để chinh phục những mục tiêu tài chính lớn.

Bản mệnh rất tự tin với con đường mình đang đi và luôn an tâm vững bước tiếp mà chẳng chút lo sợ. Dù vấp phải không ít chông gai nhưng thành quả mà người tuổi Tuất nhận được chắc chắn đủ để bù đắp lại cho tất cả những gì mà con giáp này phải chịu đựng trong suốt thời gian qua.

Bản mệnh rất tự tin với con đường mình đang đi và luôn an tâm vững bước tiếp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo