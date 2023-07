Đúng 12h hôm nay 10/7: TOP 3 con giáp chuẩn bị mở cửa đón tài lộc trời ban, của cải ngập lối, vận khí lên hương, bản mệnh sớm mua nhà sắm xe, tiêu xài không hết, đại gia là đây

Thủy sinh Mộc cho thấy mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà rất hài hòa và yên ấm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, CN ngày 10/7/2022, tuổi Sửu đón nhận may mắn trong vận trình tài lộc, không những không mất mát thứ gì mà ngược lại còn nhận được những khoản thu bất ngờ giúp túi tiền đầy lên nhanh chóng.

Tuổi Sửu hôm nay sự nghiệp lên như diều gặp gió, bạn năng nổ tích cực và đạt được nhiều thành tích cao. Dù vậy tử vi ngày 10/07/2022 vẫn khuyên nhủ bạn nên cẩn thận trong vấn đề tài chính, không nên cho người khác vay tiền, cho dù là mối quan hệ tương đối thân thiết.

Tình cảm như ý, Tuổi Sửu đặt nhiều hạnh phúc trong chuyện tình cảm. Đây cũng chính là nguồn động lực lớn giúp Tuổi Sửu thêm nỗ lực và hết mình trong cuộc sống.

Tình cảm như ý, Tuổi Sửu đặt nhiều hạnh phúc trong chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Do có Tam Hội trợ giúp, mọi công việc của người tuổi Mão đều có tiến triển rõ rệt. Hôm nay là một ngày may mắn của bạn, vì vậy nếu đang ấp ủ kế hoạch gì thì bạn nên thực hiện ngay chứ không nên chần chừ, do dự quá lâu.

May mắn hơn, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Rất có thể người đó chính là người quen của bạn suốt bấy lâu. Quý nhân sẽ chỉ cho bạn hướng phát triển phù hợp, đồng thời có biện pháp giải quyết những rắc rối trước mắt.

Tình yêu của Tuổi Mão cũng có rất nhiều cung bậc cảm xúc từ vui vẻ cho tới một chút ghen tuông. Hãy thực hiện một vài điều lãng mạn trong buổi tối nay nhé, chắc hẳn người ấy sẽ cực kỳ bất ngờ.

May mắn hơn, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo