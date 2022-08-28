Đúng 12h Chủ nhật cuối tuần, 3 con giáp tránh điềm dữ đón điều lành, ôm trọn vận vàng son, hút sạch tiền thiên đình

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 03:30

Không chỉ công việc, tài chính mà cả đường tình duyên của 3 con giáp này đều rất khởi sắc vào đúng 12h Chủ nhật 28/8/2022.

Tuổi Thìn

Đúng 12h trưa Chủ nhật cuối tuần, tuổi Thìn có được nhiều cơ may nên tài lộc dần khởi sắc. Con giáp này nên lập kế hoạch cụ thể, vững vàng tâm trí để tránh rủi ro. Đồng thời Thìn cũng nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói. Làm tốt thì vận trình cuối năm có thể lội ngược dòng.

Mặc dù vẫn có tiểu nhân cản đường nhưng người tuổi Thìn sẽ gặp sao may mắn, quý nhân trợ giúp. Vì Thìn luôn nỗ lực không ngừng nên khi có người nâng đỡ thì họ lại càng có cơ hội thăng quan tiến chức. Nếu làm ăn chân chính, tập trung vào những kế hoạch tài chính cụ thể, tránh vay mượn nợ nần, đầu tư lung tung thì tài lộc của Thìn sẽ rất ổn định.

Đúng 12h Chủ nhật cuối tuần, 3 con giáp tránh điềm dữ đón điều lành, ôm trọn vận vàng son, hút sạch tiền thiên đình - Ảnh 1
Đúng 12h trưa Chủ nhật cuối tuần, tuổi Thìn có được nhiều cơ may nên tài lộc dần khởi sắc. Con giáp này nên lập kế hoạch cụ thể, vững vàng tâm trí để tránh rủi ro - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Nhờ có sao may mắn dẫn đường nên Dần vẫn có thể đạt được những kết quả khả quan khiến nhiều người phải ngưỡng mộ khi bước sang 12h Chủ nhật 28/8/2022. Con giáp này có ý chí mạnh mẽ, quyết tâm và ngoan cường. Tuy nhiên, họ ít khi chịu nhượng bộ nên dễ rơi vào các tình huống khó kiểm soát cảm xúc.

Nếu họ biết kiểm soát cảm xúc tốt hơn thì thời gian này sẽ là cơ hội để trở thành con giáp đón tài lộc đi lên, được thăng quan tiến chức. Tuổi Dần cần tập trung tâm huyết và nỗ lực cho công việc chính. Con giáp này cũng nên cẩn thận trọng với thị trường chứng khoán, cổ phiếu hoặc bất động sản trong giai đoạn này.

Đúng 12h Chủ nhật cuối tuần, 3 con giáp tránh điềm dữ đón điều lành, ôm trọn vận vàng son, hút sạch tiền thiên đình - Ảnh 2
Nhờ có sao may mắn dẫn đường nên Dần vẫn có thể đạt được những kết quả khả quan khiến nhiều người phải ngưỡng mộ khi bước sang 12h Chủ nhật 28/8/2022 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi dự đoán, vào đúng 12h Chủ nhật cuối tuần, những người tuổi Mão thường có cuộc sống sung túc, phú quý, gặt hái nhiều thành quả xứng đáng. Họ là những người can đảm và cẩn thận, làm việc gì cũng có mục tiêu, kế hoạch rõ ràng. 

Ngũ hành tương sinh cho thấy, tuổi Mão sẽ có nhiều cơ hội để tiếp cận với người có tầm ảnh hưởng lớn. Đừng bỏ lỡ thời cơ để học hỏi, khám phá và làm mới mình, điều này thực sự rất ý nghĩa. Tuổi Mão đừng quá nản chí, trong thời gian này, tài vận sẽ thay đổi.

Đúng 12h Chủ nhật cuối tuần, 3 con giáp tránh điềm dữ đón điều lành, ôm trọn vận vàng son, hút sạch tiền thiên đình - Ảnh 3
Theo tử vi dự đoán, vào đúng 12h Chủ nhật cuối tuần, những người tuổi Mão thường có cuộc sống sung túc, phú quý, gặt hái nhiều thành quả xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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