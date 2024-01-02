Đúng 12 ngày liên tiếp tới (3/1-12/1), 3 con giáp mở cửa đón lộc, phú quý bền lâu, giàu có vang danh, hồng phát đủ đường

Tâm linh - Tử vi 02/01/2024 20:32

Đúng 12 ngày liên tiếp tới (3/1-12/1), 3 con giáp sau vận may tới tấp, giàu càng thêm giàu, chỉ việc xòe tay đón lộc.

Tuổi Dậu 

Được Tam Hợp cục hỗ trợ nên tiền bạc của Dậu có dấu hiệu khả quan. Việc làm ăn kiếm tiền của bạn gần đây đỡ bế tắc hơn, có đồng ra đồng vào. Nhiều người có thể kiếm được một khoản tiền kha khá trong ngày hôm nay nhờ công việc ngoài luồng, chăm chỉ sẽ có tiền.

Về tình cảm, Dậu vượng vận đào hoa, bạn có sức hấp dẫn hơn người khác nên hay được nhiều người quan tâm, nhắn tin hỏi thăm làm quen. Ở những người mới dấn thân vào tình yêu, con tim rạo rực tình yêu, khó lòng che mắt được “thiên hạ”, ai cũng biết bạn đang đắm chìm trong tình cảm đôi lứa.

Đúng 12 ngày liên tiếp tới (3/1-12/1), 3 con giáp mở cửa đón lộc, phú quý bền lâu, giàu có vang danh, hồng phát đủ đường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Mọi việc lên xuống, thăng trầm theo cảm xúc của bạn. Tháng này bạn có xu hướng hành động quá cảm xúc, việc này khiến công việc không đủ phân minh. Nếu cứ để tình cảm vướng mắc, ảnh hưởng tới cuộc sống sẽ khiến bạn bị lụy và không thể làm gì.

Dù kiếm được tiền nhưng tháng này tuổi Hợi chịu ảnh hưởng bất lợi của Đại Hao. Số tiền tiêu ra khá nhiều, nhất là trong các khoản chi cho đồ có giá trị lớn, nếu không có kế hoạch từ sớm thì bản mệnh cũng rất căng thẳng.

Mâu thuẫn trong gia đình sẽ sớm được hóa giải. Nguyệt Lệnh Thai tốt cho những cặp gia đình tuổi Hợi đang mong chờ bầu bí hoặc việc sinh con thuận sẽ buồm xuôi gió. Nếu bản mệnh có kế hoạch cho những việc như trên thì hãy chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo nhé.

Ngũ Hoàng bay về phương Đông Nam, bản mệnh cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Đừng chỉ tập trung vào công việc mà quên việc quan trọng này. 

Đúng 12 ngày liên tiếp tới (3/1-12/1), 3 con giáp mở cửa đón lộc, phú quý bền lâu, giàu có vang danh, hồng phát đủ đường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Trong số các con giáp thì những người tuổi Sửu trong dịp năm mới này tinh thần phấn khởi vì những tin mừng đưa tới. Vận may trong sự nghiệp không bị cản trở, họ giải quyết mọi việc một cách bình tĩnh và chín chắn, làm việc chăm chỉ và đúc kết kinh nghiệm. Người tuổi Sửu thường có tính cách nhiệt tình phóng khoáng, trưởng thành và trầm ổn. Tuổi Sửu sở hữu một năng lực phân tích vấn đề mạnh mẽ.

Đối với mọi thứ xung quanh tuổi Sửu giữ thái độ lạc quan, biết chăm lo cho cuộc sống của mình. Với họ cuộc sống bình an, suôn sẻ luôn mang đến những năng lượng tích cực.

Đúng 12 ngày liên tiếp tới (3/1-12/1), người tuổi Sửu được dự đoán sẽ thay đổi cục diện sự nghiệp của mình. Trong tương lai tài lộc của tuổi Sửu dồi dào, cuộc sống bình an vô sự, chuyện tình cảm tốt. Tuy nhiên, lời khuyên cho tuổi Sửu là nên tránh xa những nguồn năng lượng tiêu cực để tránh bị ảnh hưởng.

Đúng 12 ngày liên tiếp tới (3/1-12/1), 3 con giáp mở cửa đón lộc, phú quý bền lâu, giàu có vang danh, hồng phát đủ đường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp này khổ tận cam lai, quá khứ khó khăn, tương lai rực rỡ, tài lộc nở rộ từ 3/1 đến 31/1/2024

3 con giáp này khổ tận cam lai, quá khứ khó khăn, tương lai rực rỡ, tài lộc nở rộ từ 3/1 đến 31/1/2024

Từ 3/1 đến 31/1, 3 con giáp dưới đây được dự đoán từ nghèo hóa giàu, bùng nổ may mắn đầu năm, phú quý lên hương không ngờ.

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