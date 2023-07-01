Đúng 12 ngày liên tiếp tới (29/12/2023-7/01/2024), 3 con giáp làm ăn xuôi thuận, tiền bạc sinh sôi, sự nghiệp thăng hoa, hưởng trọn bổng lộc

Đúng 12 ngày liên tiếp tới, 3 con giáp sau làm ăn đắc tài chẳng lo tiền bạc, chuẩn bị túi ba gang đựng vàng, nhanh chóng đổi đời năm Quý Mão.
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Tuổi Thân
Tử vi 12 ngày liên tiếp tới của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân thời gian này muốn đạt vị trí cao trong công danh.
Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân đang có công danh tốt, bạn muốn đạt vị trí cao trong công việc.
Tình cảm: Tình cảm bạn đạt được hôm nay là nhờ bản thân đã dày công theo đuổi.
Tài lộc: Bạn không giỏi làm ăn, đầu tư cá nhân, nên thường cộng tác.
Sức khoẻ: Chú ý thời gian, hạn chế ngủ muộn và tắm muộn.
Tuổi Thìn
Đúng 12 ngày liên tiếp tới, tài lộc của người tuổi Thìn tăng cao. Bản mệnh chỉ cần làm việc chăm chỉ thì mọi thứ đều có thể hoàn thiện một cách tốt đẹp nhất. Công việc tay trái của một số người cũng có thể mang lại nguồn thu nhập dồi dào. Tuổi Thìn có thể nắm được cơ hội phát tài bất ngờ.
Cuộc sống của người tuổi Thìn diễn ra tích cực. Đây là lúc sự nghiệp và cuộc sống của bản mệnh thăng hoa viên mãn. Con giáp này không phải lo lắng nhiều. Bản mệnh tiếp tục giữ vững tâm lý, tin tưởng vào khả năng của bản thân thì mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp.
Tuổi Tuất
Đúng 12 ngày liên tiếp tới, tuổi Tuất xác định được rõ mục tiêu và cách thức tiến hành công việc, vì thế bản mệnh cảm thấy khá là tự tin, đồng thời mọi việc cũng tiến hành vô cùng suôn sẻ.
Về mặt tình cảm, người độc thân sẽ có cơ hội phát triển tình cảm với bạn bè hoặc đồng nghiệp xung quanh. Hãy mạnh dạn làm theo điều trái tim mách bảo, bởi hai người có cơ hội xây dựng một mối quan hệ rất hứa hẹn.
Người đã có đôi dành nhiều thời gian hơn cho nửa kia của mình. Nhất là trong một ngày nghỉ như thế này, bản mệnh sẵn sàng chia sẻ công việc nhà với đối phương. Những việc làm nhỏ nhặt như vậy cũng khiến hai người vô cùng hạnh phúc.
Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h
Quý nhân phù trợ: Dần, Ngọ
(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.