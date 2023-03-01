Đúng 12 ngày liên tiếp tới (23/12/2023-3/1/2024), 3 con giáp kinh doanh nhạy bén, thoát khỏi túng quẫn, tiền bạc rủng rỉnh, đón Tết ấm no

Thời gian này, tuổi Ngọ thể hiện được sự tự tin và bản lĩnh, có thể làm chỗ dựa cho mọi người. Con giáp này luôn biết cách dẫn dắt mọi người theo hướng của mình và gánh vác mọi việc trong thời điểm quan trọng mà không ngại khó khăn.

May mắn cũng đứng về phía tuổi Ngọ trong chuyện tình cảm tươi sáng. Con giáp này đón nhận nhiều niềm vui và cả sự bất ngờ dành cho mình, những chuyện buồn đã nằm lại quá khứ, mọi rắc rối cũng tự động tan biến mang đến cho bản mệnh nhiều trải nghiệm thú vị ở hiện tại.

Tương phá xuất hiện tháng này cho thấy bạn cũng cần cẩn trọng hơn với các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là các mối quan hệ hợp tác trong công việc. Bạn dễ ảnh hưởng các vấn đề do tiểu nhân gây ra, bị phiền não vô ích, tốn nhiều thời gian, công sức.

Chính Tài dự báo việc làm ăn thuận lợi, hanh thông, có những người kiếm được số tiền lớn, rủng rỉnh tiền tiêu trong tháng 12 này. Có xu hướng tiêu xài hoang phí, thậm chí ảnh hưởng cả số tiền tiết kiệm mà bạn cố gắng để dành trong suốt thời gian dài vừa qua.

Người độc thân khó có cơ hội kết đôi hơn những tháng trước đây. Lúc này bạn cần học cách yêu bản thân, thử học thêm những kỹ năng mới trong cuộc sống để bớt tập trung vào chuyện tình cảm. Các cặp đôi căng thẳng, một số không nhận được sự đồng ý của người thân.

Thời điểm tháng 12 này lục phủ ngũ tạng hoạt động mạnh hơn, đặc biệt gan dễ bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến huyết quản, tim và thận.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thời gian này, con giáp tuổi Tuất có Tam hợp ghé thăm, những cột mốc quan trọng trong chuyện tình cảm sẽ diễn ra nhờ những thuận lợi ở hiện tại, có thể là chuyện cưới hỏi hoặc trong gia đình sắp có thành viên mới.

Sự nghiệp tiến triển thuận lợi nhưng việc này cũng có nghĩa là tuổi Tuất sẽ phải làm nhiều nhiệm vụ hơn và cũng cần nỗ lực làm việc hơn nữa. Bản mệnh sẽ phải gánh vác thêm nhiều trọng trách trên vai. Vì vậy cần phải thận trọng, tỉ mỉ trong từng vấn đề, chớ nên vội vàng đưa ra quyết định.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.