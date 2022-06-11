Đúng 12 giờ ngày (13/06), 2 con giáp sau TIỀN TÌNH thuận lợi, TÀI LỘC đủ đầy, mọi chuyện khởi sắc vô cùng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 11/06/2022 19:00

2 con giáp sau đây đúng 12h ngày 13/06, không chỉ hạnh phúc viên mãn về đường tình duyên mà cả đường tiền tài cũng vô cùng hanh thông rộng mở.

Tuổi Thân 

Đúng 12 giờ ngày (13/06), 2 con giáp sau TIỀN TÌNH thuận lợi, TÀI LỘC đủ đầy, mọi chuyện khởi sắc vô cùng rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa. 

Đúng 12h ngày 13/06 này, vận trình tài lộc của người tuổi Thân đang trên đà tăng tiến khi được Chính Tài hậu thuẫn. Con giáp này rất biết cách kiếm tiền, khéo léo tận dụng những lợi thế của mình để biến nó thành cơ hội, thu tiền về đầy tay là điều đương nhiên.

Đây là thời điểm mà người tuổi Thân có thể thu tiền về đầy túi. Bạn biết rõ lợi thế của mình là gì nên không hề chùn bước trước sự cạnh tranh của đối thủ. Hướng phát triển đúng đắn giúp bạn luôn có một khoản tiền rủng rỉnh để chi tiêu và dự phòng.

Tình cảm lứa đôi nhận về khá nhiều sự ủng hộ và đồng tình từ những người xung quanh. Công việc bận rộn nhưng người trong cuộc vẫn luôn dành nhiều thời gian để ở cạnh nhau.

Tuổi Dậu

Đúng 12 giờ ngày (13/06), 2 con giáp sau TIỀN TÌNH thuận lợi, TÀI LỘC đủ đầy, mọi chuyện khởi sắc vô cùng rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa. 

Tuổi Dậu vốn là người thông minh và có năng lực, đầu óc linh hoạt, giỏi giao tiếp, can đảm, tháo vát, sớm muộn gì cũng gặp thành công. Ngoài ra, họ cũng không ngại đối mặt với thử thách, khó khăn, càng sóng gió họ càng học được nhiều bài học quý giá.

Có thể thời gian vừa qua, người tuổi Dậu chưa tìm được cơ hội để phát huy năng lực bản thân mình, thì vào ngày 13/06 tới đây, họ sẽ lên nhanh như diều gặp gió, đặc biệt là với những người làm đầu tư, kinh doanh.

Bản mệnh có thể nắm bắt được những cơ hội đáng quý khiến lãi mẹ đẻ lãi con, số tiền trong túi tăng lên nhanh chóng. Bên cạnh đó, bạn cũng không cần phải lo lắng nhiều đến kẻ tiểu nhân tìm cơ hội hãm hại mình.

Phương diện tình cảm thiên về ổn định trong ngày này. Nếu đã lập gia đình, bạn nên dành khoảng thời gian cuối tuần để hâm nóng tình cảm với người ấy. Nếu còn độc thân, bạn nên siêng năng ra ngoài hơn để tăng cơ hội gặp được người phù hợp.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. 

Khổ tận cam lai, 3 con giáp ăn nên làm ra, tài lộc nở rộ cơ hội kiếm tiền ập đến, tha hồ hốt bạc trong 9 ngày cuối tháng 6

Khổ tận cam lai, 3 con giáp ăn nên làm ra, tài lộc nở rộ cơ hội kiếm tiền ập đến, tha hồ hốt bạc trong 9 ngày cuối tháng 6

3 con giáp này còn gặp được quý nhân, có thêm cơ hội phát triển tài năng. Làm việc chăm chỉ, tận tâm, thu nhập của họ cũng tăng lên đáng kể.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 12 con giáp 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 2 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 1 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 51 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 51 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 17 giờ 16 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 51 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 51 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10