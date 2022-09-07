Đúng 11h30 trưa nay (7/9), 3 con giáp lộc tài này tiền vô phà phà như nước sông Đà, ngồi không của cải thóc gạo tự chạy vào cửa

Tâm linh - Tử vi 07/09/2022 00:40

Đúng 11h30 trưa nay (7/9), 3 con giáp này bùng nổ vận số phất lên không cần chờ thời nữa.

Tuổi Mão

Đúng 11h30 trưa nay (7/9) vận trình tình cảm người tuổi Mão vô cùng thăng hoa. Mối quan hệ tình cảm của tuổi Mẹo và người ấy được nâng đỡ rất nhiều nhờ ngày tam hợp. Các cặp đôi đang yêu sẽ có khoảng thời gian hẹn hò quý giá, hoà hợp.

Công việc của tuổi Mão trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông. Quý nhân soi đường chỉ lối dẫn dắt con giáp này tới với những cơ hội chuyển mình trong công việc. Tuy nhiên, có nắm bắt được hay không lại phụ thuộc hoàn toàn vào sự nhạy cảm và mau lẹ của bản mệnh.

Vận trình tài lộc có điềm báo hao hụt. Do đó, bản mệnh làm gì hay đi đâu cũng cần hết sức thận trọng với túi tiền của mình.

Ngũ hành không thuận, tuổi Mão dễ cảm thấy mệt mỏi, cơ thể yếu ớt hơn thường ngày. Bạn hãy nhớ giữ ẩm không khí bằng máy giữ ẩm. Nếu không khí quá khô, hãy sử dụng máy giữ ẩm hoặc bình phun nước để giữ ẩm, giúp giảm nghẹt mũi và ho.

Đúng 11h30 trưa nay (7/9), 3 con giáp lộc tài này tiền vô phà phà như nước sông Đà, ngồi không của cải thóc gạo tự chạy vào cửa - Ảnh 1

Đúng 11h30 trưa nay (7/9) vận trình tình cảm người tuổi Mão vô cùng thăng hoa.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu thể hiện được tài năng cũng như sự nhanh nhẹn, hoạt bát trong cách giải quyết vấn đề từ đúng 11h30 trưa nay (7/9). Thế nhưng việc thể hiện đó cũng như con dao hai lưỡi, đôi lúc bản mệnh vì tỏ ra quá hiếu thắng, bất cần nên khiến người khác mất lòng.

Ngày tương hại báo hiệu có kẻ tiểu nhân ngáng đường, cản trở vận trình của người tuổi Sửu và đó có thể là người thân cận bên con giáp này. Đừng mong cầu sự giúp sức từ những người chưa từng có ý định hỗ trợ mình, thay vào đó hãy tự lực vẫn là hơn và đừng nghe ý kiến bàn lùi của bất kì ai cả.

Đúng 11h30 trưa nay (7/9), 3 con giáp lộc tài này tiền vô phà phà như nước sông Đà, ngồi không của cải thóc gạo tự chạy vào cửa - Ảnh 2

Sửu thể hiện được tài năng cũng như sự nhanh nhẹn, hoạt bát trong cách giải quyết vấn đề từ đúng 11h30 trưa nay (7/9).

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thiên Tài chiếu mệnh từ đúng 11h30 trưa nay (7/9), người tuổi Ngọ có cơ may phát tài nhờ nghề tay trái của mình. Nếu bạn đã không quản ngại vất vả trong suốt thời gian qua thì nay là lúc bạn tận hưởng trái ngọt do công sức của mình tạo nên. Hãy tiếp tục phát huy trong tương lai nhé.

Tuy nhiên, dù túi tiền có rủng rỉnh thế nào, bản mệnh cũng nên chú ý đến việc chi tiêu, chớ dành tiền cho những món đồ phù phiếm, thiếu tính thực tế. Mình làm ra mức lương bao nhiêu thì nên sống đúng với mức sống ấy, đồng thời để dư một chút dành tiết kiệm.

Đúng 11h30 trưa nay (7/9), 3 con giáp lộc tài này tiền vô phà phà như nước sông Đà, ngồi không của cải thóc gạo tự chạy vào cửa - Ảnh 3

Thiên Tài chiếu mệnh từ đúng 11h30 trưa nay (7/9), người tuổi Ngọ có cơ may phát tài nhờ nghề tay trái của mình.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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