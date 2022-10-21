Đúng 11h trưa ngày 26/9 âm lịch, 3 con giáp mở túi hứng tiền, dang tay ôm lộc, giàu có bất thình lình, tiền ập vào như nước sông Đà

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 03:39

Họ chẳng những được Thần Tài ưu ái, mà còn được quý nhân phù trợ, làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ vào đúng 11h trưa ngày 26/9 âm lịch.

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ vốn có tính tình thoải mái, hoạt bát, thích tự do và không ngừng nỗ lực cố gắng để đổi đời. So với những con giáp khác, tuổi Ngọ không ngại đối mặt với khó khăn. Đa số người tuổi Ngọ đều có khả năng nhận được thành công trong giai đoạn tiền vận. Trên chặng đường phát triển đó, tuổi Ngọ luôn được quý nhân chiếu cố nồng hậu.

Tử vi học nói rằng, đúng 11h trưa ngày 26/9 âm lịch, tuổi Ngọ sẽ được quý nhân và Thần Tài dẫn đường chỉ lối. Con giáp này biết nắm bắt thời cơ để cuộc sống tiếp tục thăng hoa. Đặc biệt, người tuổi Ngọ đang làm kinh doanh đầu tư sẽ gặp các đối tác tiềm năng và giải quyết được các vấn đề đang tồn đọng.

Đúng 11h trưa ngày 26/9 âm lịch, 3 con giáp mở túi hứng tiền, dang tay ôm lộc, giàu có bất thình lình, tiền ập vào như nước sông Đà - Ảnh 1
Tử vi học nói rằng, đúng 11h trưa ngày 26/9 âm lịch, tuổi Ngọ sẽ được quý nhân và Thần Tài dẫn đường chỉ lối - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trong năm nay, được coi là 1 năm tuyệt vời cho những người sinh năm Tý. Đặc biệt, vào 11h trưa ngày 26/9 âm lịch sẽ mở ra nhiều thành tựu hứa hẹn ở nhiều lĩnh vực của đời sống. Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tý sẽ đạt được thành công trong sự nghiệp lẫn tình hình tài chính.

Tất nhiên, mức độ thành công còn tùy thuộc vào những nỗ lực họ bỏ ra là nhiều hay ít, song dự đoán số tiền họ kiếm được sẽ nhiều hơn năm ngoái và giúp họ có cuộc sống thoải mái và thảnh thơi hơn. Đặc biệt những người sinh năm Tý nên nỗ lực hơn nữa trong khoảng thời gian tới sẽ đạt được kết quả rực rỡ hơn.

Đúng 11h trưa ngày 26/9 âm lịch, 3 con giáp mở túi hứng tiền, dang tay ôm lộc, giàu có bất thình lình, tiền ập vào như nước sông Đà - Ảnh 2
Đặc biệt, vào 11h trưa ngày 26/9 âm lịch sẽ mở ra nhiều thành tựu hứa hẹn ở nhiều lĩnh vực của đời sống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh những người tuổi Sửu có tính cách chăm chỉ, siêng năng, luôn biết nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. So với những con giáp khác, tuổi Sửu không ngại đối mặt với vất vả, ngược lại họ càng muốn thử thách, chông gai hơn để rèn luyện bản thân ngày càng tốt hơn.

Đồng hồ điểm 11h trưa ngày 26/9 âm lịch chính là thời gian vàng son của người tuổi Sửu. Họ chẳng những một bước đổi đời, được thần tài ưu ái, mà còn được quý nhân phù trợ, làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ.

Đúng 11h trưa ngày 26/9 âm lịch, 3 con giáp mở túi hứng tiền, dang tay ôm lộc, giàu có bất thình lình, tiền ập vào như nước sông Đà - Ảnh 3
Đồng hồ điểm 11h trưa ngày 26/9 âm lịch chính là thời gian vàng son của người tuổi Sửu - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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