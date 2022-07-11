Đúng 11h trưa ngày 11/07, các chuyên gia phong thủy nổi tiếng đồng loạt gọi tên 3 con giáp được HƯỞNG LỘC, gặp thời đổi vận chóng mặt, chẳng mấy mà thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 11/07/2022 09:24

Ngày 11/07, con giáp nào nghèo khổ chứ đừng nhắc đến 3 con giáp này!

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn là con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng. Họ mang mệnh phú quý nên dù cha mẹ có nghèo mạt rệp thì Thìn vẫn có thể tự mình gầy dựng sự nghiệp, thành công nhanh chóng khiến ai cũng nể phục. Càng về hậu vận sự mạnh mẽ, khôn ngoan và quyết đoán càng giúp Thìn hốt hết tiền trong thiên hạ vào nhà, tha hồ hưởng phúc.

Đặc biệt, ngày 11/07 nhờ có quý nhân đưa đường chỉ lối, giúp đỡ trong công việc Thìn sẽ rước tài rước lộc vào nhà. Cơ ngơi đồ sộ, tiền xài phủ phê, tha hồ mua sắm thả ga là những gì con giáp này nắm chắc trong tay.

Đúng 11h trưa ngày 11/07, các chuyên gia phong thủy nổi tiếng đồng loạt gọi tên 3 con giáp được HƯỞNG LỘC, gặp thời đổi vận chóng mặt, chẳng mấy mà thành đại gia - Ảnh 1
Ngày 11/07 nhờ có quý nhân đưa đường chỉ lối, giúp đỡ trong công việc Thìn sẽ rước tài rước lộc vào nhà. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Sửu

Sửu vẫn luôn là con giáp được nhiều người quý mến nhất bởi tính cách lạc quan, yêu đời, luôn trẻ trung, dí dỏm, họ khiến người xung quanh cảm thấy thoải mái, suy nghĩ tích cực hơn

Cũng nhờ hay siêng năng đi chùa, giúp đỡ kẻ yếu mà Sửu tích đức rất lớn, ở họ toát ra khí chất của sự lương thiện. ngày 11/07, Thần Phật thương ban nhiều lộc nên cuộc sống của họ vô cùng sung túc, làm gì cũng đạt được thành quả cao.

Công việc của Sửu trong thời gian này sẽ khá may mắn, khó khăn đều có quý nhân ra tay giúp đỡ. Cấp trên nhìn nhận được khả năng của họ nên tăng lương thưởng, thăng chức đều đều. Có thể nói vận mệnh của Sửu luôn sáng chói, muốn làm gì cũng có người đứng sau hậu thuẫn, nâng đỡ.

 

Tuổi Thân

Nói Thân là người mê tín thì không đúng, nhưng nếu nhận xét Thân là người tin vào thần linh, chùa chiền thì không hề sai. Mỗi tháng một lần họ đều cố gắng đến chùa một lần để cầu may và lòng thanh tịnh hơn. Sự lương thiện khiến Thân sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh mà không màng đến lợi ích.

Chính vì quá tốt bụng nên Thân đã được trời xanh chứng giám, ban cho học phúc phần ngày 11/07. Những ai làm việc liên quan đến doanh số hứa hẹn sẽ hoàn thành gấp đôi chỉ tiêu, thu về bộn tiền, những người làm công ăn lương nhất định sẽ được cân nhắc để thưởng và tăng chức.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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Đây chính là thời điểm thích hợp để 3 con giáp bứt phá, gặt hái được những thành tích khiến người khác ngưỡng mộ.

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Từ khóa:   con giáp tuổi sửu tuổi thân

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