Đúng 11h ngày đầu tiên của tháng 11, TOP 3 con giáp tài khí ngút trời, tài lộc thăng hạng, đổi số làm quan to, vận trình rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 01/11/2022 05:25

Ngày đầu tiên của tháng 11 mở ra với những con giáp này giây phút để họ nỗ lực thực hiện mục tiêu đã đặt ra.

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ luôn rất lạc quan, làm việc gì cũng rất nguyên tắc. Bề ngoài thì có vẻ hung hăng nhưng thực ra trong lòng họ đã có suy nghĩ riêng rất minh bạch và sẽ không bị lẫn lộn. Khi giao tiếp với người khác, người tuổi Ngọ thường nhanh chóng nắm bắt những chi tiết quan trọng và họ thường có thể đưa ra quyết định đúng đắn vào những thời điểm quan trọng.

Người tuổi Ngọ thích thể hiện bản thân mình thông qua sự cống hiến không ngừng và sau đó giành được sự công nhận và yêu thích của người khác. Đặc biệt là trên con đường phát triển sự nghiệp, do có trí tuệ sáng suốt nên họ luôn dễ dàng tìm được cơ hội, vững bước để thực hiện mục tiêu và ước mơ của mình. Sang 11h ngày 1/11, người tuổi Ngọ sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ, đón nhận tài lộc, leo lên đỉnh cao trong sự nghiệp, đạt được mọi thứ họ muốn và sự thịnh vượng dài lâu.

Đúng 11h ngày đầu tiên của tháng 11, TOP 3 con giáp tài khí ngút trời, tài lộc thăng hạng, đổi số làm quan to, vận trình rực rỡ - Ảnh 1
Sang 11h ngày 1/11, người tuổi Ngọ sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ, đón nhận tài lộc, leo lên đỉnh cao trong sự nghiệp, đạt được mọi thứ họ muốn và sự thịnh vượng dài lâu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn luôn rất can đảm, không bao giờ chấp nhận thất bại chứ đừng nói là sợ khó khăn. Ngay khi nhận ra điều gì đó, họ sẽ lập tức hành động và lập kế hoạch để đảm bảo thực hiện mục tiêu, sẽ không dao động mà rất dũng cảm, vững vàng tiến về phía trước.

Theo quan điểm của người tuổi Thìn, chỉ có thực hiện một cách kiên quyết và hành động mạnh mẽ mới có thể phát huy hết khả năng của họ và giải quyết hàng loạt vấn đề một cách triệt để. Vào 11h ngày đầu tiên của tháng 11, sự nghiệp phát triển thịnh vượng, người tuổi Thìn tiếp tục làm việc chăm chỉ tiến về phía trước, thực hiện ước mơ, đạt được thành tựu và tương lai là vô hạn.

Đúng 11h ngày đầu tiên của tháng 11, TOP 3 con giáp tài khí ngút trời, tài lộc thăng hạng, đổi số làm quan to, vận trình rực rỡ - Ảnh 2
Vào 11h ngày đầu tiên của tháng 11, sự nghiệp phát triển thịnh vượng, người tuổi Thìn tiếp tục làm việc chăm chỉ tiến về phía trước, thực hiện ước mơ, đạt được thành tựu và tương lai là vô hạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất có tính cách rộng rãi, trí tuệ xúc cảm cao và đặc biệt là rất sáng tạo. Họ sống tương đối nội tâm và cũng khá trầm tính nhưng luôn không ngừng cải thiện bản thân, để bản thân từ từ trở nên bình tĩnh, rồi nhìn cuộc sống và công việc với góc nhìn dài hạn. Người tuổi Tuất thường biết kiềm chế bản thân, không thích phô trương. Bởi vậy dù có nhận được nhiều nhưng họ cũng biết cho đi làm sao cho hài hòa lợi ích các bên.

Đặc biệt do có ý thức cao về bản thân nên cho đến khi họ thực sự vững vàng, những khác mới biết rõ tham vọng của người tuổi Tuất lớn tới đâu. Bước sang 11h ngày 1/11, đứng trước cơ hội, thực hiện thành công tham vọng của mình, người tuổi Tuất hăng hái làm việc và nhận về niềm vui thu hoạch, của cải và thành tựu phi thường trong sự nghiệp.

Đúng 11h ngày đầu tiên của tháng 11, TOP 3 con giáp tài khí ngút trời, tài lộc thăng hạng, đổi số làm quan to, vận trình rực rỡ - Ảnh 3
Bước sang 11h ngày 1/11, đứng trước cơ hội, thực hiện thành công tham vọng của mình, người tuổi Tuất hăng hái làm việc và nhận về niềm vui thu hoạch, của cải và thành tựu phi thường trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Thần Tài báo mộng vào 7 ngày tới (28/10 - 3/11), 3 con giáp trúng giải độc đắc, mua nhà tậu xe, tài lộc bung cửa, thăng hoa phát tài

Thần Tài báo mộng vào 7 ngày tới (28/10 - 3/11), 3 con giáp trúng giải độc đắc, mua nhà tậu xe, tài lộc bung cửa, thăng hoa phát tài

Sách tử vi cho biết, sang 7 ngày tới, 3 con giáp này sẽ vô cùng may mắn, tiền tài đầy tủ, cuộc sống an nhàn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi thứ 3 tử vi ngày 1/11/2022 3 con giáp may mắn tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 3 giờ 16 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 16 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 31 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 7 giờ 46 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 31 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 8 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy