Đúng 11h ngày 24/9: Top 3 con giáp được Thần Tài ban tài lộc, làm gì cũng gặp may mắn, thu nhập tăng cao

Vào khung giờ này, người tuổi Tuất có quý nhân phù trợ. Vận khí của họ nhờ đó mà vượng hơn rất nhiều. Con giáp tuổi này được dự báo sẽ chuyển đổi công việc hoặc thuyên chuyển công tác. Người tuổi này làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, hàng hóa bán chạy hơn trước rất nhiều. Không những thế, họ còn tìm kiếm được nguồn hàng mới và gặp gỡ thêm được những đối tác đáng tin cậy. Con giáp tuổi Tuất làm ăn phát đạt, dương khí ngày càng vượng, thu hái nhiều thành quả.

Tuổi Thân

Thân có tính cách ôn hòa, thông minh, biết hòa đồng với người khác, có tài phú và tầm nhìn kinh doanh nhạy bén. Người tuổi Thân có Thần Tài may mắn giúp đỡ, khó khăn qua đi, vận may tiếp tục đổ về trong cuối tuần này.

Vào khung giờ này, Thân gặp nhiều may mắn và điềm lành. Mọi việc đều diễn ra suôn sẻ và nhờ có quý nhân phù trợ nên mọi khó khăn đều vượt qua một cánh dễ dàng. Dù làm công ăn lương hay tự do thì đều có tài lộc mời gọi, dòng tiền không chỉ đến từ một nguồn. Thân muốn gì được nấy, cuộc sống cá nhân có nhiều khởi sắc, gia đạo cũng được bình an và hạnh phúc.