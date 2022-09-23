Đúng 11h ngày 24/9: Top 3 con giáp được Thần Tài ban tài lộc, làm gì cũng gặp may mắn, thu nhập tăng cao

Tâm linh - Tử vi 23/09/2022 11:50

Dự đoán 3 con giáp vượng khí vượng tài, cuộc sống khởi sắc vào khung giờ này.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất có lòng trung thành, sống chân thật, không lừa dối ai bao giờ. Người tuổi này giỏi thích nghi với hoàn cảnh, có thể chịu đựng tốt với áp lực. Con giáp tuổi này dám nghĩ dám làm, không ngại chấp nhận rủi ro. Người tuổi này thời trẻ có nhiều va vấp, đến trung niên công việc của họ mới ổn định.

Đúng 11h ngày 24/9: Top 3 con giáp được Thần Tài ban tài lộc, làm gì cũng gặp may mắn, thu nhập tăng cao - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vào khung giờ này, người tuổi Tuất có quý nhân phù trợ. Vận khí của họ nhờ đó mà vượng hơn rất nhiều. Con giáp tuổi này được dự báo sẽ chuyển đổi công việc hoặc thuyên chuyển công tác. Người tuổi này làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, hàng hóa bán chạy hơn trước rất nhiều. Không những thế, họ còn tìm kiếm được nguồn hàng mới và gặp gỡ thêm được những đối tác đáng tin cậy. Con giáp tuổi Tuất làm ăn phát đạt, dương khí ngày càng vượng, thu hái nhiều thành quả.

Tuổi Thân

Thân có tính cách ôn hòa, thông minh, biết hòa đồng với người khác, có tài phú và tầm nhìn kinh doanh nhạy bén. Người tuổi Thân có Thần Tài may mắn giúp đỡ, khó khăn qua đi, vận may tiếp tục đổ về trong cuối tuần này.

Đúng 11h ngày 24/9: Top 3 con giáp được Thần Tài ban tài lộc, làm gì cũng gặp may mắn, thu nhập tăng cao - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vào khung giờ này, Thân gặp nhiều may mắn và điềm lành. Mọi việc đều diễn ra suôn sẻ và nhờ có quý nhân phù trợ nên mọi khó khăn đều vượt qua một cánh dễ dàng. Dù làm công ăn lương hay tự do thì đều có tài lộc mời gọi, dòng tiền không chỉ đến từ một nguồn. Thân muốn gì được nấy, cuộc sống cá nhân có nhiều khởi sắc, gia đạo cũng được bình an và hạnh phúc.

Tuổi Mão

Do có Tam Hợp nâng đỡ nên tuổi Mão cũng nằm trong số 3 con giáp phát tài vào khung giờ này. Thời điểm này, Mão làm việc trong các lĩnh vực kinh doanh cực kỳ thành công, đạt được những bước tiến vượt bậc do cá tính mạnh mẽ độc lập lẫn tài lãnh đạo hơn người.

Đúng 11h ngày 24/9: Top 3 con giáp được Thần Tài ban tài lộc, làm gì cũng gặp may mắn, thu nhập tăng cao - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Với tính cách khéo léo, kiên định và nhẫn nại, người tuổi Mão sẽ nhận được rất nhiều cơ hội thăng tiến. Dù có làm trong lĩnh vực nào thì bạn sẽ thực sự trở nên giàu có vượt trội.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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