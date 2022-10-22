Đúng 11h ngày 23/10: 3 con giáp "vận số lên hương", dễ trở thành đại gia, nắm trong tay tiền tỷ, mua nhà sắm xe, tương lai sống sung sướng

Tâm linh - Tử vi 22/10/2022 11:00

Tử vi dự đoán, 3 con giáp này có cơ hội trở thành đại gia, tỷ phú gọi tên, mua nhà sắm xe, nửa đời sau sung túc viên mãn.

 

Tuổi Thân

Người tuổi Thân may mắn gặp được Tam Hợp cục nên công việc giải quyết ổn thỏa, có khó khăn nhưng rồi cũng sẽ khắc phục được. Sự cố gắng của con giáp này cuối cùng cũng nhận được sự công nhận của cấp trên và đồng nghiệp, giúp họ thường xuyên được phân công phụ trách những công việc trọng đại, mang lại lợi nhuận cao. 

Đúng 11h ngày 23/10: 3 con giáp 'vận số lên hương', dễ trở thành đại gia, nắm trong tay tiền tỷ, mua nhà sắm xe, tương lai sống sung sướng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc lúc này cũng khá suôn sẻ. Bạn sẽ gặp được nhiều cơ hội để kiếm tiền và thậm chí dù bạn đang không có nhu cầu làm giàu, bạn vẫn sẽ cảm thấy túi tiền của mình dày lên đáng kể. Tuy nhiên, cũng vì thế bạn rất dễ rơi vào tình trạng hoang phí nếu như không lập sẵn cho mình một kế hoạch quản lý tài chính phù hợp.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần khá thông minh và tài giỏi. Họ có sự hiểu biết rõ ràng và luôn thích tìm tòi, học hỏi, tự tạo ra cuộc sống mà mình mong ước. Người tuổi Dần không chỉ thông minh, tài giỏi mà còn có khả năng lãnh đạo và xây dựng mọi thứ thành công.

Đúng 11h ngày 23/10: 3 con giáp 'vận số lên hương', dễ trở thành đại gia, nắm trong tay tiền tỷ, mua nhà sắm xe, tương lai sống sung sướng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đa số những người tuổi Dần đều công thành danh toại, tuy nhiên vào một giai đoạn nào đó, họ không gặp được may mắn nên buộc phải đối mặt với khó khăn trắc trở. Cuộc sống tuổi Dần sẽ gặp được nhiều may mắn. Những cơ hội trước đây tưởng chừng như không thể gặp được thì họ sẽ bất ngờ được toại nguyện. Họ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều thăng hoa rực rỡ.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thật thà, ngay thẳng, có sao nói vậy. Trong công việc, họ là người nói được, làm được và rất nghiêm túc, cầu thị. Đối với những người sinh năm Tuất, tài vận tổng thể của họ trong thời điểm gần đây có một số biến động, đặc biệt là áp lực kinh tế. Tài sản của họ có thể bị tiêu hao đi ít nhiều.

Đúng 11h ngày 23/10: 3 con giáp 'vận số lên hương', dễ trở thành đại gia, nắm trong tay tiền tỷ, mua nhà sắm xe, tương lai sống sung sướng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, vào thời điểm này người tuổi Tuất có cơ may chuyển bại thành thắng. Được Thần Tài ban phát của cải, họ làm đâu thắng đó, sự nghiệp khởi sắc. Tài lộc của họ trong thời gian này ngày càng tăng tiến. Đây cũng là thời gian tốt để con giáp này khai trương, mở hàng, mở rộng các hoạt động kinh doanh. 

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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