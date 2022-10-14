Đúng 11h ngày 15/10: Trời đổ mưa tài lộc, 3 con giáp lọt mắt xanh Thần Tài, vẫy vùng trong biển tiền, đổi đời trong nháy mắt, làm ăn phát đạt

Tâm linh - Tử vi 14/10/2022 11:45

Bước qua khung giờ này, 3 con giáp sẽ bất ngờ trở thành đại gia nhờ vận may tài lộc ập đến. Nghèo khổ chỉ còn là quá khứ, giàu sang sẽ kéo tới và vinh hoa phú quý vây quanh.

 

Tuổi Mão

Mão vốn có tính cách ngay thẳng, cầu tiến và luôn cố gắng trước những khó khăn của cuộc đời. Trong cuộc sống gia đình, con giáp này là một người vợ, người chồng có trách nhiệm. Dù đi làm có vất vả nhưng khi về nhà, Mão cũng luôn giúp đỡ nửa kia trong các công việc hằng ngày.

Đúng 11h ngày 15/10: Trời đổ mưa tài lộc, 3 con giáp lọt mắt xanh Thần Tài, vẫy vùng trong biển tiền, đổi đời trong nháy mắt, làm ăn phát đạt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi trong thời điểm này, Mão hãy chuẩn bị tinh thần vì được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu. Từ giai đoạn này trở đi, công việc tuổi Mão có những thuận lợi bất ngờ và giúp tinh thần tuổi Mão phấn chấn. Trong thời gian tới, tuổi Mão sẽ gặp được quý nhân, được trao cho cơ hội tốt để nâng cao thu nhập. Đường tình duyên của người tuổi Mão tương đối tốt lành. Con giáp này cũng có quý nhân đi theo giúp đỡ, giúp mọi việc trong cuộc sống diễn ra hanh thông hơn.

Tuổi Dần

Cát tinh Thái Dương che chở khiến cho vận trình thời điểm này của người tuổi Dần thêm phần sáng sủa. Công việc có sự phát triển rõ rệt, bạn có thể nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh nhờ vào nỗ lực của mình. Tuy nhiên, công việc sẽ xảy ra vài vấn đề và bạn nên chú ý sức khoẻ để bản thân luôn trong trạng thái tốt nhất.

Đúng 11h ngày 15/10: Trời đổ mưa tài lộc, 3 con giáp lọt mắt xanh Thần Tài, vẫy vùng trong biển tiền, đổi đời trong nháy mắt, làm ăn phát đạt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đây cũng là thời điểm nước rút cho một số hạng mục công việc quan trọng. Bạn nên để tâm theo dõi, hạn chế sai sót xảy ra. Ngoài ra, bạn nên san sẻ bớt gánh nặng cho những người cộng sự thay vì cứ nhận hết mọi việc, làm vậy bạn sẽ có thêm thời gian tập trung vào công việc của mình hơn. Tài lộc cũng không có gì phải lo lắng. Người làm công ăn lương có thêm những khoản thưởng nóng hay phụ cấp trách nhiệm. Người làm buôn bán sẽ kiếm được các mối kinh doanh béo bở, khách hàng ra vào nườm nượp.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi là con giáp hiền lành, biết đối nhân xử thế. Tuy vậy, người tuổi này thường thích sống an phận, thích cuộc sống ổn định. Người tuổi này thân thiện, gần gũi với mọi người nên được nhiều người yêu mến. Thời điểm này, con giáp tuổi Mùi có tài vận tăng lên, làm ăn gặp nhiều may mắn. 

Đúng 11h ngày 15/10: Trời đổ mưa tài lộc, 3 con giáp lọt mắt xanh Thần Tài, vẫy vùng trong biển tiền, đổi đời trong nháy mắt, làm ăn phát đạt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, họ được quý nhân phù trợ. Người làm công ăn lương có thể được quý nhân nâng đỡ, có cơ hội thăng tiến trong công việc. Trong khi đó, người làm kinh doanh thì các thương vụ đều suôn sẻ, mọi thứ đều như mong đợi. Người tuổi này cần tăng cường ra ngoài giao lưu, mở rộng các mối quan hệ thì mới gặp được người xuất sắc. Chẳng bao lâu nữa, con giáp này sẽ đạt được thành tựu như mong đợi.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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Dưới đây là 3 con giáp phát tài, trúng độc đắc vào khung giờ này, bạn có may mắn nằm trong số đó?

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