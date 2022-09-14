Đúng 10h30 ngày mai (thứ Năm 15/9), Thần Tài kề cạnh, quý nhân không rời, 3 con giáp ẵm trọn tài lộc, thoát nạn tam tai nên giàu ú ụ

Tâm linh - Tử vi 14/09/2022 12:47

Tử vi dự đoán, đúng 10h30 ngày mai, 3 con giáp này có phước lành từ ơn trên ban tặng nên thành công mỹ mãn, công thành danh toại, sự nghiệp vững bước, vượng phát tài lộc, lộc lá triền miên, may mắn kề bên.

Tuổi Tuất

Thầy tử vi cho biết, người tuổi Tuất chính là con giáp sẽ vượt qua mọi tai ương sóng gió để giành được quyền lực, tiền tài và có khả năng lãnh đạo hơn bất cứ ai. Trong thời gian trước đó, người tuổi Tuất tuy rằng cũng phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách.

Đúng 10h30 ngày mai 15/9, Tuất sẽ lội ngược dòng trở thành người giàu có khiến ai cũng ngưỡng mộ. Con giáp càng chăm chỉ thì công việc, tài lộc càng tăng tiến, cuộc sống viên mãn hơn rất nhiều. Những người tuổi Tuất không chỉ may mắn trong tài lộc mà cả trong tình duyên cũng vô cùng rực rỡ.

Đúng 10h30 ngày mai (thứ Năm 15/9), Thần Tài kề cạnh, quý nhân không rời, 3 con giáp ẵm trọn tài lộc, thoát nạn tam tai nên giàu ú ụ - Ảnh 1
Đúng 10h30 ngày mai 15/9, Tuất sẽ lội ngược dòng trở thành người giàu có khiến ai cũng ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi cho hay, sang 10h30 thứ Năm ngày 15/9 do tinh thần làm việc của tuổi Dậu lên cao vút. Con giáp sẽ cảm thấy cơ hội rộng mở và cũng từ đó, bạn luôn là nhân viên xuất sắc trong lòng cấp trên. Tinh thần làm việc của tuổi Dậu càng chăm chỉ thì càng lên cao vút.

Và từ thời gian này, tuổi Dậu có thể sẽ được thăng quan tiến chức, ghi nhận công sức đóng góp cho công ty. Không chỉ thăng quan phát tài mà trên con đường tình duyên nở rộ, tình cảm tuổi Dậu cũng vô cùng viên mãn, ít ai sánh bằng.

Đúng 10h30 ngày mai (thứ Năm 15/9), Thần Tài kề cạnh, quý nhân không rời, 3 con giáp ẵm trọn tài lộc, thoát nạn tam tai nên giàu ú ụ - Ảnh 2
Tử vi cho hay, sang 10h30 thứ Năm ngày 15/9 do tinh thần làm việc của tuổi Dậu lên cao vút - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi chỉ rõ, đúng 10h30 ngày 15/9, người tuổi Mão chính là một trong những con giáp may mắn hái lộc về nhà, tiền bạc tiêu pha thoải mái mà không lo cạn. Những người tuổi Mão càng chăm chỉ càng thăng quan phát tài. Đặc biệt, với những người tuổi Mão đang làm ăn kinh doanh thì càng dễ dàng giàu có, đổi vận.

Người tuổi Mão có cơ hội được tăng lương tăng bổng, thăng quan tiến chức. Nhờ tài vận hanh thông nên cuộc sống của tuổi Mão cũng trở nên vô cùng hạnh phúc, viên mãn. Trong thời gian này, người tuổi Mão không chỉ phát tài mà đường tình duyên cũng vô cùng thuận lợi. 

Đúng 10h30 ngày mai (thứ Năm 15/9), Thần Tài kề cạnh, quý nhân không rời, 3 con giáp ẵm trọn tài lộc, thoát nạn tam tai nên giàu ú ụ - Ảnh 3
Tử vi chỉ rõ, đúng 10h30 ngày 15/9, người tuổi Mão chính là một trong những con giáp may mắn hái lộc về nhà, tiền bạc tiêu pha thoải mái mà không lo cạn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Phú quý đề huề trong tháng 8 âm lịch, 3 con giáp tề tựu vận may, thu hút tiền tài, nhà xe chờ sẵn, của cải chất đống

Phú quý đề huề trong tháng 8 âm lịch, 3 con giáp tề tựu vận may, thu hút tiền tài, nhà xe chờ sẵn, của cải chất đống

Tử vi cho biết, khi bước sang tháng 8 âm lịch, những con giáp dưới đây vô cùng giàu có, viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi ngày mai Tử vi ngày 15/9 Tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 1 giờ 27 phút trước
Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 2 giờ 27 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 3 giờ 27 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả