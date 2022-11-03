Đúng 10h sáng ngày 3/11/2022: Tam Hợp cục xuất hiện, 3 con giáp nhận niềm vui lớn, tài lộc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến, tiền của bao la, kinh doanh vượng phát

Tâm linh - Tử vi 03/11/2022 07:25

Vào 10h sáng ngày 3/11, những con giáp này đón nhận niềm vui vô bờ, kinh doanh lời lãi tăng cao nên càng thêm nhiều hạnh phúc.

Tuổi Mùi

Nhờ Chính Quan độ vận nên Mùi rất suôn sẻ trong đường làm ăn vào 10h sáng ngày 3/11. Bạn có được sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ của những người xung quanh giúp cho mọi thứ trôi chảy và không khí vui vẻ. Tin tức thi cử, học hành, xin việc, xuất ngoại sẽ đến trong hôm nay, đa phần là tin tốt.

Đúng 10h sáng ngày 3/11/2022: Tam Hợp cục xuất hiện, 3 con giáp nhận niềm vui lớn, tài lộc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến, tiền của bao la, kinh doanh vượng phát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

May mắn là đường tài lộc của con giáp này khởi sắc về mặt thu nhập phụ. Người làm công ăn lương có thêm thu nhập từ bên ngoài, túc tắc đủ chi tiêu mua sắm. Người làm kinh doanh thì có thể mở rộng quy mô buôn bán, tìm được đối tác đáng tin cậy cho mình.

Dựa vào tử vi hàng ngày nhận thấy vận trình tình cảm tuổi này chỉ ở mức bình ổn nhờ hai hành Thổ tương hòa. Đối với bản thân ung dung, đối với bạn bè khoan dung, đối với mọi chuyện bao dung thì bạn mới có thể sống thật vui vẻ. Ở đời đừng quá để ý đến chuyện của người khác, biết phận mình là đủ rồi nhé Mùi.

Tuổi Thìn

Rồng vốn được coi là biểu tượng của sức mạnh thần bí, thiêng liêng và quyền lực. Người tuổi Thìn thường thông minh, tài trí hơn người, có nhiều tham vọng, dễ đạt được thành công, có địa vị cao sang. 

Những người tuổi Rồng không chỉ có khí chất mạnh mẽ mà còn hội tụ đầy đủ phẩm chất đẹp như thật thà, bao dung và yêu thương con người.

Đúng 10h sáng ngày 3/11/2022: Tam Hợp cục xuất hiện, 3 con giáp nhận niềm vui lớn, tài lộc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến, tiền của bao la, kinh doanh vượng phát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Đối với rất nhiều người, hình ảnh rồng bay lên trời cao là biểu tượng của sự thịnh vượng, phát triển. Người tuổi Rồng cũng mạnh mẽ như hình ảnh họ đại diện vậy. Họ không thích bó buộc trong không gian chật hẹp, nhỏ bé.

Họ luôn muốn vươn tới tầm cao mới để chứng minh bản thân, thỏa sức vẫy vùng. Sự khẳng định mình khiến họ dễ phải trải qua những giai đoạn khó khăn nhất định trước khi chạm đến được sự thành công. 

Theo tử vi phương Đông, vào 10h sáng ngày 3/11, vận may của người tuổi Thìn sẽ thay đổi lớn. Mọi công việc trở nên thuận lợi hơn, người làm kinh doanh dễ có cơ hội bứt lên, làm giàu trong tích tắc.

Tuổi Tuất

Đúng 10h sáng ngày 3/11/2022: Tam Hợp cục xuất hiện, 3 con giáp nhận niềm vui lớn, tài lộc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến, tiền của bao la, kinh doanh vượng phát - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vào 10h sáng ngày 3/11, sự nghiệp của người tuổi Tuất phát triển vô cùng thuận lợi. Bản mệnh tập trung vào nhiệm vụ được giao và nhất định đạt được thành tựu đáng mừng. Tuổi Tuất cũng cần lưu ý duy trì sự kiên trì, không được nản chí.

Chuyện làm ăn diễn ra thuận lợi khi tuổi Tuất xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa. Lưu ý, trước khi hợp tác với ai, bản mệnh cũng cần theo dõi, đánh giá đối phương cũng như nghiên cứu kỹ dự án hợp tác, các phương án triển khai để tránh những tình huống xấu xảy ra.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Vào 20h tối ngày 1/11, những con giáp này được dự đoán có vận trình tài lộc vô cùng hanh thông, cơ hội nhận được khoản tiền lớn đang rộng mở chờ đợi.

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