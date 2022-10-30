Đúng 10h sáng nay (30/10), 3 con giáp mang mệnh đại cát, thu tiền hái bạc, của cải chất đống, Thần Tài gõ cửa

Tâm linh - Tử vi 30/10/2022 04:20

Tử vi có nói, đúng 10h sáng 30/10/2022, tài vận của 3 con giáp sau đây rất vượng, làm đâu thắng đó, thu nhập tăng vọt.

Tuổi Dần

Người cầm tinh con giáp tuổi Dần có tính cách khá mạnh mẽ, quyết đoán và đầy tham vọng. Bạn thường không hài lòng với những gì mình đạt được mà luôn cố gắng để đạt được nhiều thành tựu hơn trong cuộc sống cũng như sự nghiệp của mình. Đúng 10h sáng nay (30/10), người tuổi Dần sẽ được Thần Tài ưu ái nên tài lộc vượng hơn trước rất nhiều. Bạn cũng nhận được nhiều cơ may làm ăn phát tài.

Chỉ cần tập trung, nỗ lực hết mình thì con giáp này sẽ đạt được thành công. Người làm kinh doanh sẽ gặp gỡ được đối tác làm ăn hữu hảo, ký được hợp đồng có giá trị. Công việc kinh doanh thuận buồm xuôi gió giúp con giáp này có được nguồn thu khủng, mang đến cuộc sống ấm no cho cả gia đình.

Đúng 10h sáng nay (30/10), 3 con giáp mang mệnh đại cát, thu tiền hái bạc, của cải chất đống, Thần Tài gõ cửa - Ảnh 1
Đúng 10h sáng nay (30/10), người tuổi Dần sẽ được Thần Tài ưu ái nên tài lộc vượng hơn trước rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu được biết đến là con giáp khôn khéo, biết đối nhân xử thế. Bản chất bạn là người lạc quan, mạnh mẽ, tích cực và giàu ý chí vươn lên. Dù trải qua nhiều khó khăn, gian khổ nhưng con giáp này vẫn luôn giữ được tinh thần. Tử vi cho thấy, đúng 10h sáng 30/10/2022, người tuổi Dậu được Thần Tài phù hộ, tài lộc dồi dào nhất trong năm. May mắn được phú khí vây quanh, con giáp này làm đâu gặt đấy, công việc có nhiều tiến triển. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên tin tưởng, trọng dụng.

Người chưa có công việc cũng sớm tìm được những công việc phù hợp với bản thân. Người còn đi học thì việc học hành tấn tới, đạt được những thành tích khả quan. Có thể nói, thời điểm tới đây, người tuổi Dậu có lộc tài tăng tiến, cơ hội làm giàu sẽ nhiều thêm. Hãy nhớ rằng, chỉ cần bạn nỗ lực hết mình, bạn sẽ đạt được những mục tiêu, phần thưởng xứng đáng.

Đúng 10h sáng nay (30/10), 3 con giáp mang mệnh đại cát, thu tiền hái bạc, của cải chất đống, Thần Tài gõ cửa - Ảnh 2
Tử vi cho thấy, đúng 10h sáng 30/10/2022, người tuổi Dậu được Thần Tài phù hộ, tài lộc dồi dào nhất trong năm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Dự đoán 10h sáng nay (30/10), người tuổi Hợi có duyên với Thần Tài, thời cơ đến cản không kịp. Con giáp này nhận được nhiều tin vui, đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong công việc và sự nghiệp sẽ thăng hoa chỉ trong một đêm. Cuộc sống và sự nghiệp của bạn sẽ có những bước tiến tương đối lớn, đáp lại sự mong mỏi và ủng hộ của những người xung quanh dành cho bạn.

Người làm công ăn lương thì cơ hội thăng tiến rộng mở. Người làm chăn nuôi, trồng trọt thì mùa màng bội thu, sản phẩm bán được giá cao. Thu nhập tăng cao giúp tinh thần của người tuổi Hợi phấn chấn, tràn đầy nhiệt huyết cho những công việc, dự án sắp tới.

Đúng 10h sáng nay (30/10), 3 con giáp mang mệnh đại cát, thu tiền hái bạc, của cải chất đống, Thần Tài gõ cửa - Ảnh 3
Dự đoán 10h sáng nay (30/10), người tuổi Hợi có duyên với Thần Tài, thời cơ đến cản không kịp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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