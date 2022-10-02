Đúng 10h ngày 3/10: Thời điểm này có 3 con giáp may mắn ngút ngàn, hút cạn lộc trời, quơ tay là có tiền khiến ai nhìn thấy cũng phải ghen tị

Tâm linh - Tử vi 02/10/2022 09:25

Cụ thể vào khung giờ này có 3 con giáp này sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố.

 

Tuổi Hợi

Trời sinh những người tuổi Hợi vốn hiền lành, thoải mái, sống chan hòa, dĩ hòa vi quý và không quá quan trọng vật chất. Người tuổi Hợi sống vì tâm, họ luôn tâm niệm cứ làm hết sức mình rồi cũng sẽ được đền đáp xứng đáng. Trong cuộc sống, tuổi Hợi cũng là những người chăm chỉ, không ngừng nỗ lực cố gắng để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc.

Đúng 10h ngày 3/10: Thời điểm này có 3 con giáp may mắn ngút ngàn, hút cạn lộc trời, quơ tay là có tiền khiến ai nhìn thấy cũng phải ghen tị - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, trong khung giờ này cuộc sống tuổi Hợi sẽ có nhiều biến động. Mọi thứ vẫn có dấu hiệu khởi sắc, công việc thăng tiến, gặp được nhiều may mắn. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Hợi sẽ có thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, cuộc sống những ngày tháng cuối năm có chuyển biến tích cực. 

Tuổi Tý

Tý có Chính Tài trợ mệnh vì thế nên buôn bán kinh doanh có lời, ít bị khách hàng bùng hàng, đơn đi đều đều. Những bạn đang có công việc ổn định nên an phận, đừng ham nhảy việc vì có người rủ rê, đang yên đang lành thì cứ làm tốt việc của mình là đủ.

Đúng 10h ngày 3/10: Thời điểm này có 3 con giáp may mắn ngút ngàn, hút cạn lộc trời, quơ tay là có tiền khiến ai nhìn thấy cũng phải ghen tị - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, các bạn tuổi Tý cứ tập trung trau dồi cho sự nghiệp của mình thì sớm muộn cũng sẽ thành công. Không cần phải tìm kiếm ở đâu xa, thành công đang ở gần ngay trước mắt, tuy có hơi mệt mỏi một chút nhưng đổi lại là thành công.

Tuổi Thân

Trời sinh tuổi Thân vốn là những người chăm chỉ, siêng năng, luôn hết lòng vì công việc. Tuổi Thân không sợ khó khăn, thử thách, đối với họ, mọi sự thất bại đều là bài học quý giá giúp họ càng tích lũy được nhiều kinh nghiệm trên đường xây dựng cuộc sống sung túc ấm no. Thời gian vừa qua, con đường tài vận và sự nghiệp của tuổi Thân không mấy suôn sẻ, nhưng vì họ là những người có bản lĩnh, có tinh thần lạc quan, luôn hướng về phía trước nên đã tự trấn an bản thân mình. Tuổi Thân không quá tham vọng, họ tin rằng chỉ cần mình hết lòng cố gắng thì trước sau gì cũng sẽ thành công.

Đúng 10h ngày 3/10: Thời điểm này có 3 con giáp may mắn ngút ngàn, hút cạn lộc trời, quơ tay là có tiền khiến ai nhìn thấy cũng phải ghen tị - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, vào thời gian này vận may sẽ tìm đến tuổi Thân. Dù trước đó họ có khó khăn thế nào thì trong thời gian này, mọi vấn đề sẽ được giải quyết êm xuôi. Thân sẽ bước sang một giai đoạn mới tốt đẹp và nhiều hy vọng hơn. Nếu may mắn, tuổi Thân sẽ có cơ hội làm giàu và tài sản sẽ tăng vọt.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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