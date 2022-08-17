Đúng 10h ngày 17/8, tài chính lên cao ngút ngàn, cơ hội phát triển sự nghiệp, bổng lộc về tay, vận may đố ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 17/08/2022 04:05

Tham khảo bài viết dưới đây để biết những con giáp nào may mắn vào 10h ngày 17/8 nhé!

Đúng 10h ngày 17/8, tài chính lên cao ngút ngàn, cơ hội phát triển sự nghiệp, bổng lộc về tay, vận may đố ai bì kịp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Sửu

Vào ngày mới, con đường tài lộc của người tuổi Sửu đã khởi sắc hơn đôi chút. Người tuổi Sửu chính là con giáp nhận được bổng lộc bề trên ban thưởng nên đường công danh, tiền bạc lên vun vút khiến ai cũng phải ghen tỵ.

Tuổi Sửu không chỉ may mắn về đường công danh, tài lộc mà còn rất may mắn về đường tình duyên. Với người còn độc thân thì đây là cơ hội cho bạn tìm thấy tình duyên đích thực của đời mình. Với người đã có nơi có chỗ thì đôi bên càng thêm gắn bó hạnh phúc.

Tuổi Hợi

Vào ngày mới, người tuổi Hợi chính là con giáp có quý nhân trợ giúp nên gặp nhiều may mắn. Trong thời gian này, tuổi này có bước phát triển vượt bậc trong sự nghiệp, thu về nguồn tiền bạc dư giả.

Các công việc diễn biến suôn sẻ, công sức cũng như thời gian bỏ ra đều được đền bù xứng đáng. Người tuổi Hợi còn có thể tiết kiệm được khoản tiền. Đây là thời điểm người tuổi này chi tiêu cho bản thân và gia đình tương đối thoải mái mà không cần phải lo nghĩ nhiều.

Tuổi Hợi rất thịnh về mặt tiền tài, những người tuổi Hợi càng chăm chỉ bao nhiêu thì túi tiền càng dày cộm bấy nhiêu. Vì vậy, bạn đừng bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này hãy chăm chỉ hết mình để tích lũy cho tương lai và thực hiên những ước mơ đã ấp ủ từ lâu nhé.

Tuổi Dần

Tài lộc của người tuổi Dần có dấu hiệu khởi sắc trong ngày mới, dù tình huống mang tính đột phá bất ngờ hiếm khi xuất hiện.

Con giáp này hãy tập trung vào công việc chính, không nên quá tham vọng, nhận quá nhiều việc kẻo cuối cùng việc gì cũng nửa vời, thu nhập cũng không tăng lên là mấy mà lại vừa tốn thời gian và sức lực.

Nếu mở rộng được vòng tròn giao thiệp thì tuổi Dần sẽ kết thân được với nhiều người tài giỏi. Bạn có thể nhờ những mối quan hệ ấy mà dễ dàng tìm thấy mối làm ăn tốt, gián tiếp tăng thu nhập ngoài luồng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn tử vi con giáp

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi