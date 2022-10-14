Đúng 10h ngày 15/10: 3 con giáp gặp vận đen chí mạng, công việc trắc trở, tài lộc sa sút 

Tâm linh - Tử vi 14/10/2022 10:01

Tử vi xin chia buồn với ba con giáp nằm trong danh sách những tuổi gặp phải vận đen vào khung giờ này.

 

Tuổi Mùi

Xin chia buồn với tuổi Mùi vì bạn là con giáp xui xẻo đầu tiên trong khung giờ này. Tài lộc chịu nhiều tác động bất lợi từ hung tinh Đại Hao, vì thế mà điềm báo mất tiền hao của hiện rõ. Thời điểm này bản mệnh dễ mất đồ đạc hoặc bị lừa đảo trong làm ăn, mất khoản tiền khá lớn nên tất cả các dự án đầu tư đều phải xem xét thật kỹ, đừng vì tham lam phút chốc mà dấn thân mù quáng.

Đúng 10h ngày 15/10: 3 con giáp gặp vận đen chí mạng, công việc trắc trở, tài lộc sa sút  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hung tinh Bạch Hổ xuất hiện cảnh báo về những hung hiểm, tai nạn, sự cố, sức khỏe sa sút... mà bạn có thể gặp phải. Bạn cần đảm bảo an toàn cá nhân trong quá trình làm việc, đi lại để hạn chế những việc xui rủi có thể xảy ra bất ngờ, gây nguy hiểm cho bản thân và cả người xung quanh.

Tuổi Tỵ

Là con giáp xui xẻo trong khung giờ này nên người tuổi Tỵ sẽ gặp phải không ít khó khăn, mọi việc khó có thể tiến triển được như mong muốn của bạn. Bản mệnh dễ bị các yếu tố bên ngoài tác động làm cho xao nhãng và mất phương hướng trong cuộc sống, vì thế nên mọi quyết định đưa ra trong thời gian này đều cần được cân nhắc cẩn thận.

Đúng 10h ngày 15/10: 3 con giáp gặp vận đen chí mạng, công việc trắc trở, tài lộc sa sút  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện sự nghiệp, đây có thể sẽ là thời điểm khá nhạy cảm đối với bạn, tiểu nhân luôn nhăm nhe rình rập buộc bạn không được phép lơ là. Lúc này, nếu không phải là công việc quan trọng và cấp bách, bạn nên từ chối đưa ra các ý tưởng mang tính quyết định. Về chuyện tiền bạc, bạn nên hạn chế chi tiêu cũng như đầu tư ở giai đoạn vận khí ảm đạm. Tốt nhất, bạn không nên huênh hoang, khoe mẽ khiến kẻ xấu bụng chú ý, tìm cách chèo kéo, rủ rê.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn gặp phải một khoản thời gian nhiều biến động. Bạn cần phải thực sự thận trọng trong mọi việc, bởi hung vận vẫn luôn rình rập. Có thể những ưu thế mà con giáp này đạt được khiến kẻ tiểu nhân ghen ghét nên giở trò cản trở, hãm hại. Bạn nên đề phòng trong những mối quan hệ xã giao, học cách nhìn người chuẩn xác, chớ nhẹ dạ cả tin mà để cho bản thân mình trở thành miếng mồi ngon cho kẻ xấu bụng, bị người khác lợi dụng mà không biết.

Đúng 10h ngày 15/10: 3 con giáp gặp vận đen chí mạng, công việc trắc trở, tài lộc sa sút  - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này bạn cũng cần thận trọng một chút tới vấn đề tình cảm. Sự vô tâm hay suy nghĩ phức tạp hóa vấn đề sẽ khiến đôi bên không hài lòng về nhau. Nếu có vấn đề xảy ra, hãy luôn tự nhắc nhở bản thân rằng thái độ bình tĩnh sẽ giúp giảm thiểu những tranh cãi không đáng có.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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Tử vi trong khung giờ này dự báo những con giáp dưới đây sẽ thành công trên con đường sự nghiệp, tài lộc mà mình đã lựa chọn, cuộc sống hanh thông, viên mãn.

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