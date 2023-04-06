Đúng 10h ngày 10/4- 15/4 tới đây. 3 con giáp UỐNG NO LỘC TRỜI nhận phúc khí và TIỀN BẠC nhiều vô kể khiến thiên hạ phát hờn

Tâm linh - Tử vi 06/04/2023 12:26

Từ ngày 10/4 đến 15/4 những con giáp này sẽ đem lại phúc khí không chỉ cho bản thân họ mà còn với những người xung quanh bạn nữa đấy!

Tuổi Tuất.

Đúng 10h ngày 10/4- 15/4 tới đây. 3 con giáp UỐNG NO LỘC TRỜI nhận phúc khí và TIỀN BẠC nhiều vô kể khiến thiên hạ phát hờn - Ảnh 1

Những người tuổi Tuất đa phần trong 10 ngày đầu tháng đều trở nên rất giàu có. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất là người sẽ dựa vào trí thông minh của mình để kiếm được nhiều tiền hơn từ người khác. Những người tuổi Tuất đa phần trong 10 ngày đầu tháng đều trở nên rất giàu có bởi biết tận dụng tốt các nguồn lực của mình.

So với những con giáp khác, người tuổi này đa phần trưởng thành sớm, suy nghĩ chín chắn hơn

Họ không phải là người bị ám ảnh bởi tiền tài, địa vị và quyền lực song sẽ từng bước đạt được những gì xứng đáng. 

Tuổi Mão

Đúng 10h ngày 10/4- 15/4 tới đây. 3 con giáp UỐNG NO LỘC TRỜI nhận phúc khí và TIỀN BẠC nhiều vô kể khiến thiên hạ phát hờn - Ảnh 2
tuổi Mão mới có thể an nhàn trong năm nay nếu như biết tận dụng tài nguyên tốt đẹp trong 10 ngày tới- Ảnh minh họa: Internet

Chỉ người nào nhìn thấy các cơ hội kiếm tiền và hành động nhanh chóng trong 10 ngày tới đây mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn người khác và tuổi Mão chắc chắn không bao giờ bỏ lỡ cơ hội.

Đặc biệt là nữ tuổi Mão can đảm, chăm chỉ, là một bậc thầy kiếm tiền đích thực. Bản mệnh có khứu giác nhạy bén trên thị trường làm ăn, có thể phát hiện ra các cơ hội kinh doanh ngay từ lần đầu tiên và nhanh chóng nắm bắt cơ hội để không ngừng mở rộng kinh doanh.

Nhờ vào năng lực xuất chúng mà tuổi Mão mới có thể an nhàn trong năm nay nếu như biết tận dụng tài nguyên tốt đẹp trong 10 ngày tới. Tuổi Mão không quá coi trọng tình yêu, họ chăm chỉ phát triển sự nghiệp, ngày càng kiếm được nhiều tiền nên cả đời không phải lo nghĩ.

Tử vi tuổi Thìn

Đúng 10h ngày 10/4- 15/4 tới đây. 3 con giáp UỐNG NO LỘC TRỜI nhận phúc khí và TIỀN BẠC nhiều vô kể khiến thiên hạ phát hờn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong 10 ngày đầu tháng Tư cụ thể bắt đầu từ 10/4 -15/4 sẽ có Tam Hợp cục che chở, tuổi Thìn như được mở mang đầu óc hơn hẳn thường ngày để đưa ra nhiều sáng kiến táo bạo nhưng tính khả thi rất cao. Hầu hết ý kiến bạn đưa ra đều nhận được sự đồng thuận rất cao của tập thể. 

Ngày này, công việc nếu được thay đổi phương hướng kế hoạch sẽ tốt hơn là giữ nguyên tình trạng cũ. Hãy thử làm mới những điều lối mòn cũ kĩ, điều đó vừa giúp tạo ra cảm hứng làm việc cho mọi người vừa giúp tăng giá trị công việc. 

Thổ - Thủy xung khắc lại tình cảm còn gập ghềnh. Trong 10 ngày tới, chuyện tình cảm thì hãy ưu tiên sự lựa chọn của trái tim sẽ giúp tình duyên tuổi Thìn không còn lận đận

*** Bài viết chỉ mang tính chất chiêm nghiệm và tham khảo

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