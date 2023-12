Đúng 10 ngày trước Tết Dương lịch 2023, 3 con giáp được Thần Tài phát lộc lớn, quý nhân đến nhà trao cơ hội vàng, tiền bạc ùn ùn kéo đến, giàu ú ụ

Bước sang 10 ngày trước Tết Dương lịch 2023, tuổi Thìn sẽ nhận được nhiều may mắn hơn. Không chỉ được Thần Tài ưu ái mà con giáp này còn có quý nhân ở bên cạnh âm thầm nâng đỡ, giúp tìm kiếm những cơ hội tốt trong sự nghiệp.

Tuổi Dậu

Trong các con giáp thì người tuổi Dậu là người chăm chỉ, lại dám nghĩ dám làm, có khát khao làm giàu nên những ngày đầu lập nghiêp dù khổ đến mấy Dậu cũng đeo đuổi đến cùng để thực hiện ước mơ của mình. Chính vì vậy, khi bước vào tuổi trung nên người tuổi Dậu sẽ có cơ hội đạt được những điều mình mong muốn.

Tử vi cho biết, trong thời gian 10 ngày cận Tết Dương lịch, quý nhân theo chân, Thần Tài nâng đỡ, cát tinh soi chiếu nên Dậu sẽ một bước đổi đời, khổ mấy cũng thành đại gia bạc tỷ. Trong thời gian này do bản mệnh sẽ có những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp, xui xẻo tránh xa, may mắn ập vào nhà cuộc sống cực kỳ may mắn. Dù người tuổi Dậu có làm gì cũng hái ra tiền, phúc khí đầy nhà, tình duyên đỏ thắm khiến ai cũng phải ghen tỵ với họ.