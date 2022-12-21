Đúng 10 ngày trước Tết Dương lịch 2023, 3 con giáp được Thần Tài phát lộc lớn, quý nhân đến nhà trao cơ hội vàng, tiền bạc ùn ùn kéo đến, giàu ú ụ

Tâm linh - Tử vi 21/12/2022 15:43

Sang 10 ngày trước Tết Dương lịch 2023, 3 con giáp này sẽ nhận được nhiều may mắn hơn. Không chỉ được Thần Tài ưu ái mà con giáp này còn có quý nhân ở bên cạnh âm thầm nâng đỡ, giúp tìm kiếm những cơ hội tốt trong sự nghiệp.

Tuổi Thìn

Năm 2022, tuổi Thìn đã phải đối mặt với không ít khó khăn, trắc trở khiến bản mệnh lao đao về tài chính, tinh thần. Sự nghiệp của người tuổi Thìn cũng không có dấu hiệu khởi sắc khiến họ rơi vào tình trạng căng thẳng. Tuy nhiên, trời sinh người cầm tinh con rồng có bản lĩnh hơn người, chỉ cần một thời gian ngắn để ổn định tinh thần, con giáp này sẽ nhanh chóng đứng lên và bước tiếp.

Đúng 10 ngày trước Tết Dương lịch 2023, 3 con giáp được Thần Tài phát lộc lớn, quý nhân đến nhà trao cơ hội vàng, tiền bạc ùn ùn kéo đến, giàu ú ụ - Ảnh 1
Bước sang 10 ngày trước Tết Dương lịch 2023, tuổi Thìn sẽ nhận được nhiều may mắn hơn - Ảnh minh họa: Internet

Bước sang 10 ngày trước Tết Dương lịch 2023, tuổi Thìn sẽ nhận được nhiều may mắn hơn. Không chỉ được Thần Tài ưu ái mà con giáp này còn có quý nhân ở bên cạnh âm thầm nâng đỡ, giúp tìm kiếm những cơ hội tốt trong sự nghiệp.

Tuổi Dậu

Trong các con giáp thì người tuổi Dậu là người chăm chỉ, lại dám nghĩ dám làm, có khát khao làm giàu nên những ngày đầu lập nghiêp dù khổ đến mấy Dậu cũng đeo đuổi đến cùng để thực hiện ước mơ của mình. Chính vì vậy, khi bước vào tuổi trung nên người tuổi Dậu sẽ có cơ hội đạt được những điều mình mong muốn.

Đúng 10 ngày trước Tết Dương lịch 2023, 3 con giáp được Thần Tài phát lộc lớn, quý nhân đến nhà trao cơ hội vàng, tiền bạc ùn ùn kéo đến, giàu ú ụ - Ảnh 2
Tử vi cho biết, trong thời gian 10 ngày cận Tết Dương lịch, quý nhân theo chân, Thần Tài nâng đỡ, cát tinh soi chiếu nên Dậu sẽ một bước đổi đời, khổ mấy cũng thành đại gia bạc tỷ - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, trong thời gian 10 ngày cận Tết Dương lịch, quý nhân theo chân, Thần Tài nâng đỡ, cát tinh soi chiếu nên Dậu sẽ một bước đổi đời, khổ mấy cũng thành đại gia bạc tỷ. Trong thời gian này do bản mệnh sẽ có những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp, xui xẻo tránh xa, may mắn ập vào nhà cuộc sống cực kỳ may mắn. Dù người tuổi Dậu có làm gì cũng hái ra tiền, phúc khí đầy nhà, tình duyên đỏ thắm khiến ai cũng phải ghen tỵ với họ.

Tuổi Mão

Theo các thầy tử vi chỉ rõ, trong 10 ngày trước Tết Dương lịch, những người mang mệnh của tuổi Mèo sẽ rất được thần tài chiếu cố về đường công danh, sự nghiệp, tiền bạc. Tử vi dự đoán tuổi Mão sẽ là một trong những con giáp giàu có viên mãn, cuộc sống vô cùng lên hương dư dả trong tuần mới.

Đúng 10 ngày trước Tết Dương lịch 2023, 3 con giáp được Thần Tài phát lộc lớn, quý nhân đến nhà trao cơ hội vàng, tiền bạc ùn ùn kéo đến, giàu ú ụ - Ảnh 3
Theo các thầy tử vi chỉ rõ, trong 10 ngày trước Tết Dương lịch, những người mang mệnh của tuổi Mèo sẽ rất được thần tài chiếu cố về đường công danh, sự nghiệp, tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Xét về tính cách thì người tuổi Mão có tính cách hiền lành nhưng kiên cường và có ý chí rất lớn. Trong cuộc sống nếu biết phát huy ưu điểm này thì sự nghiệp rất dễ thành công rực rỡ, thu nhập tỷ lệ thuận với những nỗ lực mà người tuổi Mão bỏ ra.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Thiên thời địa lợi trong ngày 20 và 21/12/2022, 3 con giáp tài lộc rực ánh, tiền vàng lấp lánh, công danh sự nghiệp mưu sự tất thành

Thiên thời địa lợi trong ngày 20 và 21/12/2022, 3 con giáp tài lộc rực ánh, tiền vàng lấp lánh, công danh sự nghiệp mưu sự tất thành

Trong ngày 20 và 21/12/2022, 3 con giáp may mắn nhận được vô vàn niềm vui tài lộc. Bản mệnh thăng quan tiến chức, có được cuộc sống dư dả, xuôi thuận.

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