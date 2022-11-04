Đúng 10 ngày tới Thần Tài mở kho phát vàng: 3 con giáp đươc Ngọc Hoàng chốt sổ, tháng 11 đổi vận, tháng 12 mua nhà tậu xe, cuối năm đón Tết no ấm

Tâm linh - Tử vi 04/11/2022 09:54

Tử vi trong tháng 11 và tháng 12 dương lịch này, những người thuộc 3 con giáp này sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng may mắn, mọi thứ vạn sự hanh thông, muốn làm giàu chỉ trong tầm tay.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu tính tình hiền lành, khiêm tốn và cẩn trọng. Họ có kinh tế vững vàng, giỏi xoay xở, quản lý tiền bạc tốt nên người tuổi này gặp nhiều may mắn trong tháng 11 và tháng 12 tới đây.

Đúng 10 ngày tới Thần Tài mở kho phát vàng: 3 con giáp đươc Ngọc Hoàng chốt sổ, tháng 11 đổi vận, tháng 12 mua nhà tậu xe, cuối năm đón Tết no ấm - Ảnh 1
Top 3 con con giáp may nhất tháng 11 và 12, con đường công danh chạm nóc, phát tài phát lộc. Ảnh minh họa: Internet

Họ được Thần Tài ban phát của cải nên sự nghiệp của họ dần khởi sắc, mọi điều tốt lành đến cửa. Những dự định, kế hoạch của họ được triển khai. Người làm kinh doanh gặp gỡ thêm nhiều đối tác, có quý nhân giúp đỡ.

Không chỉ vậy, vận đào hoa sẽ ngập tràn trong vài tháng tới. Dậu nên trau dồi thói quen làm việc và nghỉ ngơi thật tốt. Sự kiên nhẫn và kiên trì của Dậu sớm muộn gì cũng được đền đáp. Tương lai Dậu sẽ có cuộc sống sung túc.

Tuổi Tuất

Trời sinh những người tuổi Tuất hiền lành, chịu thương chịu khó, không ngại gian nan vất vả để tìm kiếm cơ hội tốt đổi đời. Trong số những con giáp, tuổi Tuất tuy không có xuất thân khá giả nhưng lại có khả năng tạo dựng sự giàu có và phú quý cho riêng mình.

Trong tính cách tuổi Tuất những người có tính cách mạnh mẽ, sống tích cực, nhờ vậy mà xung quanh có nhiều quý nhân phù trợ, cuộc sống vất vả thế nào cũng vượt qua được. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Tuất sẽ được quý nhân và thần tài chiếu cố nồng hậu, nếu không trở thành đại gia thì ít nhất cũng là người có của ăn của để.

Tử vi trong tháng 11 và tháng 12 dương lịch này, những người tuổi Tuất sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng may mắn, mọi thứ vạn sự hanh thông, muốn làm giàu chỉ trong tầm tay. Bắt đầu từ tháng 11 này mọi khó khăn đều được giải quyết, công việc cũng dần cải thiện hanh thông hơn, từ giai đoạn này đến cuối năm, sự nghiệp tuổi Tuất sẽ sớm thăng hoa, kéo theo tài vận dồi dào, sống thoải mái đến vài năm sau.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ tương đối ổn định về tính cách, sống lạc quan, vui vẻ. Họ rất được yêu thích cả trong và ngoài nơi làm việc.

Con giáp tuổi Ngọ vừa biết quan tâm đến cảm xúc của người khác vừa có khả năng tìm hiểu thông tin, nắm bắt được những điều trọng yếu.

Đúng 10 ngày tới Thần Tài mở kho phát vàng: 3 con giáp đươc Ngọc Hoàng chốt sổ, tháng 11 đổi vận, tháng 12 mua nhà tậu xe, cuối năm đón Tết no ấm - Ảnh 2
Vào tháng 11 và 12, 3 tuổi này làm ăn phất lên như diều gặp gió, giàu nứt vách. Ảnh minh họa: Internet

Nhờ vậy, họ không làm mất lòng người khác và biết vận dụng thông tin để giúp cho công việc làm ăn của mình có hiệu quả tốt hơn, có nhiều cơ hội mở rộng làm ăn.

Người tuổi này ngày càng leo lên cao và khiến cho cuộc sống của mình ngày càng thú vị, sôi đọn hơn. Họ nắm bắt được quy luật làm việc, biết cách cư xử với mọi người, vì vậy tốc độ thành công của con giáp tuổi Ngọ ngày càng nhanh hơn.

Tháng 11 và 12, bắt đầu bước vào mùa đông, con giáp này đạt được tiến triển như ý, công việc làm ăn ngày càng phát đạt, cuộc sống ngày càng an nhàn, không bao giờ lo tụt dốc.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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