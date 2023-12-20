Đúng 10 ngày tới (31/12), 3 con giáp vận may ngập tràn, phát tài phát lộc, sự nghiệp thăng hoa, tiền tình viên mãn

Tâm linh - Tử vi 20/12/2023 15:45

Đúng 10 ngày tới (31/12), 3 con giáp sau phú quý đến bất ngờ, tài lộc như mưa, tình duyên như ý, cuộc sống viên mãn vẹn toàn.

Tuổi Hợi 

Đúng 10 ngày tới (31/12), người tuổi Hợi có góc nhìn xa, luôn nghĩ xa đến tương lai.    

Công việc: Người tuổi Hợi luôn thấu đáo, nhìn xa trông rộng, cố gắng rất nhiều.  

Tình cảm: Người tuổi Hợi hiền lành, đôi lúc làm người yêu cảm thấy nhu nhược.   

Tài lộc: Hãy dùng mức thu nhập vào đúng nơi, đúng chỗ.   

Sức khoẻ: Không nên ăn uống bừa bãi, đau dạ dày.

Đúng 10 ngày tới (31/12), 3 con giáp vận may ngập tràn, phát tài phát lộc, sự nghiệp thăng hoa, tiền tình viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão tính tình hiền lành, ít nói. Họ hội tụ nhiều phẩm chất và bản chất là người khoan dung, nhân ái. Họ sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn và bản thân người tuổi này cũng rất nhẫn nại, kiên trì.

Khi gặp khó khăn, con giáp này thường tỏ ra bình tĩnh, tìm nhiều cách để giải quyết vấn đề. Người tuổi Mão càng nỗ lực thì tiền bạc càng chảy vào túi nhiều hơn khiến người xung quanh vô cùng ghen tỵ với họ.

Đúng 10 ngày tới (31/12), người tuổi Dậu mở cửa đón Thần Tài. Công việc, cuộc sống của họ đều khởi sắc. Người làm công ăn lương được lãnh đạo tin tưởng, trọng dụng. Trong khi đó, những người làm kinh doanh cũng chốt được nhiều thương vụ lớn.

Trong thời gian tới, họ còn cơ cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh, hợp tác làm ăn với nhiều bạn làm ăn uy tín. Cuộc sống của người tuổi Mão sẽ nhờ đó mà trở nên giàu sang phát tài.

Đúng 10 ngày tới (31/12), 3 con giáp vận may ngập tràn, phát tài phát lộc, sự nghiệp thăng hoa, tiền tình viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Đúng 10 ngày tới (31/12), tuổi Sửu có vẻ đang tự lý tưởng hóa mọi việc. Con giáp này đề cao năng lực cá nhân và đôi khi đặt ra những mục tiêu vượt quá khả năng của mình. Đây là lý do khiến bản mệnh thường vướng phải rắc rối.

Do đó, hãy cẩn thận khi bắt tay vào làm bất cứ nhiệm vụ gì, đừng quá tự cao. Con giáp này cần lắng nghe mọi người xung quanh nhiều hơn và quan sát vấn đề dưới nhiều góc độ hơn, như vậy thì mới có thể nhìn nhận rõ thực tế trước mắt.

May mắn, vận trình tình cảm của bản mệnh khá triển vọng. Nếu bản mệnh chân thành bày tỏ với người mình thầm mến, rất có thể bản mệnh sẽ nhận được một lời đồng ý.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão

Đúng 10 ngày tới (31/12), 3 con giáp vận may ngập tràn, phát tài phát lộc, sự nghiệp thăng hoa, tiền tình viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 3 ngày liên tiếp tới (21, 22 và 23/12): 3 con giáp tình tiền đỏ rực, phú quý khỏi phải bàn, nhà lầu xe sang trong tầm tay

Tử vi 3 ngày liên tiếp tới (21, 22 và 23/12): 3 con giáp tình tiền đỏ rực, phú quý khỏi phải bàn, nhà lầu xe sang trong tầm tay

Tử vi 3 ngày liên tiếp tới (21, 22 và 23/12), 3 con giáp sau giàu sang chạm đỉnh, làm ăn hồng phát đủ đường, đầu tư đâu sinh lời đó.

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