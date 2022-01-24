Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp này phát tài phát lộc, quý nhân chào mời, vạn sự cát tường như ý

Tâm linh - Tử vi 24/01/2022 23:40

Tử vi cho thấy, 3 con giáp này sẽ có cơ hội "đổi đời" trong 10 ngày tới, được quý nhân chỉ điểm, nắm chắc cơ hội làm giàu.

Tuổi Mùi

Những người thuộc con giáp Mùi thích lối sống ổn định, thân thiện và nhã nhặn với người khác, kết giao tốt, tích cực trong cuộc sống và không bao giờ thừa nhận thất bại.

Trong 10 ngày tới, họ sẽ có sao may mắn chiếu mệnh, vận khí tăng lên từng ngày, kiếm tiền dễ dàng, gặp chuyện khó khăn sẽ có quý nhân xuất hiện kịp thời, giúp đỡ giải quyết, phát tài phát lộc. Nhờ vậy, bản mệnh kiếm được số tiền lớn và có một cuộc sống hạnh phúc và tràn đầy hy vọng. Không phải lo lắng!

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Trong 10 ngày tới, người tuổi Mão đón Thần Tài, gặp quý nhân, làm ăn phát tài, thu về nguồn lợi lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão thông minh, nhanh trí, khôn khéo và chu đáo. Họ cũng có khả năng thích nghi với hoàn cảnh và chịu áp lực tốt. Vì vậy, khi đã xác định theo đuổi lĩnh vực gì, họ đều đạt được những thành công nhất định. Trong 10 ngày tới, người tuổi Mão đón Thần Tài, gặp quý nhân, làm ăn phát tài, thu về nguồn lợi lớn.

So với thời điểm trước thì đến lúc này, sự nghiệp của họ thuận buồm xuôi gió hơn. Được sao may mắn chiếu mệnh, con giáp này nhận thêm được công việc, cơ hội việc làm, dự án mới. Người tuổi Mão làm kinh doanh thì công việc khởi sắc trở lại, doanh thu cũng tăng cao hơn thời điểm trước. Con giáp này nhận được thêm cơ hội đầu tư kinh doanh sinh lời.

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Trong 10 ngày tới đây, những người tuổi Hợi có tài lộc rất vượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vốn tính hiền lành, nhân hậu và độ lượng nhất trong 12 con giáp. Trong mọi chuyện, con giáp này luôn muốn dĩ hòa vi quý, chấp nhận cả phần thua thiệt về phía mình. Cũng chính vì vậy mà con giáp này giữ được hòa khí với mọi người. Càng về sau càng nhiều phúc báo.

Trong 10 ngày tới đây, những người tuổi Hợi có tài lộc rất vượng. Những chuyện may mắn liên tiếp tới gõ cửa. Đây cũng là thời điểm mà người tuổi Hợi rũ bỏ được điềm xui, rước điều may về nhà. Với người làm nông nghiệp thì mưa thuận, gió hòa, mọi chuyện đều suôn sẻ. Đối với người làm ăn kinh doanh thì các thương vụ đều xuôi chèo, mát mái, đưa về nguồn lợi đáng kể.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi cho thấy, 3 con giáp này sẽ nhanh chóng giàu có, đổi đời trong chớp mắt, mua nhà sắm xe không lo nghĩ, tài vận lên hương trong đúng 1 tuần nữa.

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