Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp 'làm bạn' với Thần Tài và quý nhân: Làm “sương sương” có tiền tỷ, may mắn vây quay, sự nghiệp nhảy vọt

Tâm linh - Tử vi 11/05/2023 12:00

Trong 10 ngày này, tài lộc rủng rỉnh, vận may ập đến, dự đoán 3 con giáp sẽ giàu có về tài lộc nhất.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi rất cẩn thận và can đảm. Cuộc sống của họ nhìn chung rất viên mãn. Họ là những người rất biết cách tận hưởng, sẽ không ngừng học hỏi và làm giàu thêm cho bản thân, dù gặp khó khăn cũng không ca thán, nản lòng.

Bước sang thời điểm này, vận trình của con giáp này hứa sẽ hanh thông thuận lợi hơn nhiều phần. Trước hết, được quý nhân phù trợ, áp lực của họ sẽ nhanh chóng được giải tỏa, sự nghiệp thăng tiến đáng kể, trước mắt không còn phiền phức nữa. Bên ngoài có quý nhân, ở nhà có người thân giúp đỡ, chia sẻ. Nhìn chung, đây sẽ là khoảng thời gian phát tài phát lộc với người tuổi Hợi. Họ sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ yếu tố tiêu cực nào, tài lộc ngày càng rủng rỉnh.

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp 'làm bạn' với Thần Tài và quý nhân: Làm “sương sương” có tiền tỷ, may mắn vây quay, sự nghiệp nhảy vọt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất có tính cách thẳng thắn, trung thực và luôn nỗ lực cố gắng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. So với những con giáp khác, những người tuổi Tuất thường không gặp nhiều may mắn vào tháng trước nhưng họ sẽ gặp được đền đáp xứng đáng vào tháng này.

Trong thời gian tới đây, cụ thể từ thời điểm này cuộc sống tuổi Tuất có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, từ giai đoạn này trở đi, tuổi Tuất sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp tuổi Tuất tìm kiếm được cơ hội làm giàu, sẽ công thành danh toại, làm tiền đề phát triển cho những năm sau. 

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp 'làm bạn' với Thần Tài và quý nhân: Làm “sương sương” có tiền tỷ, may mắn vây quay, sự nghiệp nhảy vọt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ khá xuất sắc, tự giác về nhiều mặt. Họ sắc sảo, thông minh, có kỹ năng làm việc, có tầm nhìn xa nên thành công trong nhiều việc.

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp 'làm bạn' với Thần Tài và quý nhân: Làm “sương sương” có tiền tỷ, may mắn vây quay, sự nghiệp nhảy vọt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này cũng có thể dùng sự kiên nhẫn và tự tin của mình để giành lấy vinh quang cho gia đình về nhiều mặt. Cho dù trong công việc họ sắc sảo, quyết đoán bao nhiêu thì thái độ với gia đình lại mềm mỏng, nhẹ nhàng bấy nhiêu. Con giáp tuổi Ngọ rất hiếu thảo với cha mẹ, luôn cẩn thận chăm lo cho mọi nhu cầu của cha mẹ, đối xử chu đáo với người thân.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

Quý nhân soi sáng dẫn đường cho 3 con giáp tiến tới thành công vào 0h ngày 12/5: May mắn tột đỉnh, công danh lên phơi phới, tha hồ sắm xe mua nhà 

Quý nhân soi sáng dẫn đường cho 3 con giáp tiến tới thành công vào 0h ngày 12/5: May mắn tột đỉnh, công danh lên phơi phới, tha hồ sắm xe mua nhà 

Theo tử vi, bắt đầu từ khoảng thời gian này những người thuộc 3 con giáp này có cơ hội gặp được quý nhân nên cần chủ động và nắm bắt thật tốt cơ hội.

Xem thêm
Từ khóa:   Tu vi ngay 12/5 tu vi bói vui

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 4 giờ 45 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 5 giờ 45 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 5 giờ 59 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền