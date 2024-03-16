Đúng 10 ngày tới (19/3), 3 con giáp tài vận dồi dào, làm ăn xuôi thuận, bạc tiền như núi, cứ thế mà đổi đời

Tâm linh - Tử vi 16/03/2024 23:15

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau tiền tài thăng hoa, mọi việc đều vô cùng thuận lợi viên mãn.

Tuổi Thìn 

Kiếp Tài lâm vận nên tuổi Thìn phải cẩn thận với họa tiểu nhân trong 10 ngày tới, nhiều người ngoài mặt có vẻ tốt bụng nhưng trong lòng đang ghen ăn tức ở với bạn. Thìn không nên tin tưởng bất cứ ai trong hôm nay, bạn là con giáp sống biết điều nhưng người khác đâu có biết điều với bạn.

Tương Hại ngáng đường nên Thìn cần hạn chế mang theo nhiều tiền mặt hoặc đeo trang sức đắt tiền khi đi đến nơi đông người, chạy xe trên đường kẻo bị kẻ gian lấy mất. Người có gia đình cần đề phòng họa mất tiền đến từ người thân gây ra. 

Đúng 10 ngày tới (19/3), 3 con giáp tài vận dồi dào, làm ăn xuôi thuận, bạc tiền như núi, cứ thế mà đổi đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Bước sang tháng mới, mục tiêu của con giáp tuổi Tỵ trong công việc khá rõ ràng nên bạn có thể vì quá tập trung và ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ xung quanh, điều này sẽ khiến bạn thấy buồn.

Người tuổi Tỵ nuôi nhiều tham vọng trong sự nghiệp của mình trong tháng này. Trong quá trình hướng đến mục tiêu, bạn phải loại bỏ những gì không phù hợp. Thế nên việc bị trách mắc, oán giận là điều khó tránh khỏi.

Tài lộc tháng mới tăng tiến, mặc dù cơ hội mở ra trước mắt không ít nhưng chúng chỉ càng khiến bạn bối rối mà thôi vì dường như chúng na ná giống nhau, không có gì nổi bật. Bạn lo lắng rằng mình quyết định sai và loại bỏ đi những cơ hội tốt thực sự.

Đào hoa ghé thăm người độc thân tuổi Tỵ trong tháng này. Mối quan hệ giữa các cặp đôi có sự thay đổi tích cực nhờ vào cách hành xử khôn ngoan, khéo léo của bản mệnh.

Tình hình sức khỏe có nhiều dấu hiệu đang lo, bạn không được chủ quan. Nếu phải thường xuyên đi lại, nên tập trung lái xe và quan trọng nhất là tập trung xử lý khi có rắc rối xảy ra.

Đúng 10 ngày tới (19/3), 3 con giáp tài vận dồi dào, làm ăn xuôi thuận, bạc tiền như núi, cứ thế mà đổi đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Trong 10 ngày tới, tuổi Thân có vận may lội ngược dòng. Bản mệnh tạm biệt khó khăn ở thời gian trước đó để đón nhận nhiều cơ hội phát triển mới. Con giáp này có thần Tài và quý nhân phù trợ nên làm gì chũng thuận lợi. Bản mệnh gặp nhiều may mắn, tài vận dồi dào nên phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Thân dù làm trong lĩnh vực nào cũng có thể đón nhận cơ hội làm giàu ngay trước mắt. Việc mà bản mệnh cần làm là không ngừng trau dồi kiến thức và kinh nghiệm của bản thân, luôn ở trong thư thế sẵn sàng để khi thời cơ tới là có thể nhanh chóng bứt phá, tiến lên phía trước một cách mạnh mẽ.

Đúng 10 ngày tới (19/3), 3 con giáp tài vận dồi dào, làm ăn xuôi thuận, bạc tiền như núi, cứ thế mà đổi đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 4 ngày liên tiếp (17, 18, 19 và 20/3), 3 con giáp phú quý chạm đỉnh, tài lộc vun đầy, tiền bạc ngập két, giàu có viên mãn

Tử vi 4 ngày liên tiếp (17, 18, 19 và 20/3), 3 con giáp phú quý chạm đỉnh, tài lộc vun đầy, tiền bạc ngập két, giàu có viên mãn

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán giàu sang bất chấp, có nhiều điều đáng mong chờ trong tháng 3/2024.

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