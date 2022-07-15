Đúng 10 ngày tới ( 16/7 - 25/7), nhà tiên tri mù đã khẳng định 100% 2 con giáp có quý quý vây quanh, lắm tiền nhiều của, một bước thành đại gia

Những con giáp may mắn dưới đây sẽ bội thu tiền bạc, cuộc sống sung túc, công danh suôn sẻ, tài lộc dồi dào.
- Tử vi 7 ngày tới, nhà tiên tri mù dự đoán, 3 con giáp trúng quả giàu to, đếm tiền mỏi tay không biết mệt, bất ngờ trở thành đại gia, tiền đè ngập mặt
- Tử vi ngày mới (14/7), 3 con giáp được quý nhân 'chiêu đãi tiệc tài lộc', tài vận sáng chói, cả đời an nhàn dư dả, chẳng bao giờ thiếu tiền
Tuổi Thìn
Người tuổi Rồng tính tình phóng khoáng, trượng nghĩa, luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn bè khi khó khăn nên được nhiều người yêu mến và tạo dựng vô số mối nhân duyên tốt đẹp. Vào 10 ngày tới, do có sự trợ giúp của nhiều quý nhân, đa phần là những người bạn tốt, tuổi Thìn gặp dữ hóa lành, gặp hung hóa cát, cuối cùng đều gặt hái được nhiều thành quả rực rỡ trong công việc.
Vận quý nhân trong thời điểm này hưng phát, người tuổi Thìn may mắn được cao nhân dẫn đường chỉ lối, dìu dắt qua khó khăn. Nhờ đó, công việc của họ rất thuận lợi, làm đâu thắng đó, tài vận hanh thông, tiền bạc tới tấp chui vào túi, tình cảm hạnh phúc, có hỷ sự hôn nhân.
Tuổi Thân
Tuổi Thân trời sinh hầu hết là những người sống trọng tình cảm, có trước có sau nên được nhiều người yêu quý, nể trọng, trong hoạn nạn luôn có người giúp đỡ. Trong 10 ngày tới, người tuổi Thân khả năng cao sẽ gặp được quý nhân, được thần Tài soi chiếu, người tuổi Thân làm bất cứ việc gì cũng kiếm được tiền, chỉ cần không bỏ lỡ, có thể làm đầy túi tiền trong thời gian ngắn mà không quá vất vả.
Thời điểm này, người tuổi Thân sẽ đưa ra nhiều lựa chọn then chốt, cho dù là sự nghiệp hay công việc kinh doanh cũng đều có nhiều biến động. Những người làm công ăn lương có cơ hội thể hiện mình, làm được việc lớn nên bổng lộc tăng đáng kể. Người kinh doanh cũng buôn may bán đắt, lãi lời dư dả, nhờ vậy cuộc sống cực kỳ thoải mái.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.