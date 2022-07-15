Đúng 10 ngày tới ( 16/7 - 25/7), nhà tiên tri mù đã khẳng định 100% 2 con giáp có quý quý vây quanh, lắm tiền nhiều của, một bước thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 15/07/2022 06:53

Những con giáp may mắn dưới đây sẽ bội thu tiền bạc, cuộc sống sung túc, công danh suôn sẻ, tài lộc dồi dào.

Tuổi Thìn

Người tuổi Rồng tính tình phóng khoáng, trượng nghĩa, luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn bè khi khó khăn nên được nhiều người yêu mến và tạo dựng vô số mối nhân duyên tốt đẹp. Vào 10 ngày tới, do có sự trợ giúp của nhiều quý nhân, đa phần là những người bạn tốt, tuổi Thìn gặp dữ hóa lành, gặp hung hóa cát, cuối cùng đều gặt hái được nhiều thành quả rực rỡ trong công việc.

Vận quý nhân trong thời điểm này hưng phát, người tuổi Thìn may mắn được cao nhân dẫn đường chỉ lối, dìu dắt qua khó khăn. Nhờ đó, công việc của họ rất thuận lợi, làm đâu thắng đó, tài vận hanh thông, tiền bạc tới tấp chui vào túi, tình cảm hạnh phúc, có hỷ sự hôn nhân.

Đúng 10 ngày tới ( 16/7 - 25/7), nhà tiên tri mù đã khẳng định 100% 2 con giáp có quý quý vây quanh, lắm tiền nhiều của, một bước thành đại gia - Ảnh 1
Vào 10 ngày tới, do có sự trợ giúp của nhiều quý nhân, đa phần là những người bạn tốt, tuổi Thìn gặp dữ hóa lành, gặp hung hóa cát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân trời sinh hầu hết là những người sống trọng tình cảm, có trước có sau nên được nhiều người yêu quý, nể trọng, trong hoạn nạn luôn có người giúp đỡ. Trong 10 ngày tới, người tuổi Thân khả năng cao sẽ gặp được quý nhân, được thần Tài soi chiếu, người tuổi Thân làm bất cứ việc gì cũng kiếm được tiền, chỉ cần không bỏ lỡ, có thể làm đầy túi tiền trong thời gian ngắn mà không quá vất vả.

Thời điểm này, người tuổi Thân sẽ đưa ra nhiều lựa chọn then chốt, cho dù là sự nghiệp hay công việc kinh doanh cũng đều có nhiều biến động. Những người làm công ăn lương có cơ hội thể hiện mình, làm được việc lớn nên bổng lộc tăng đáng kể. Người kinh doanh cũng buôn may bán đắt, lãi lời dư dả, nhờ vậy cuộc sống cực kỳ thoải mái.

Đúng 10 ngày tới ( 16/7 - 25/7), nhà tiên tri mù đã khẳng định 100% 2 con giáp có quý quý vây quanh, lắm tiền nhiều của, một bước thành đại gia - Ảnh 2
 Trong 10 ngày tới, người tuổi Thân khả năng cao sẽ gặp được quý nhân, được thần Tài soi chiếu, người tuổi Thân làm bất cứ việc gì cũng kiếm được tiền - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (16/7 - 17/7), Thần Phật an bày, 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa, tài vận tăng vùn vụt, phúc khí lan tỏa, lội ngược dòng trúng độc đắc, tiền bạc đầy nhà

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Trong 2 ngày cuối tuần, những con giáp này được sẽ có bước tiến trong công việc, đạt nhiều thành tựu trong cuộc sống lẫn công việc.

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