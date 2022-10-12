Đúng 10 ngày tới (13-22/10) 3 con giáp sau có vận số cực Đỏ, cuộc đời thăng hoa, trúng số liên tục, công thành danh toại, tương lai sáng như đèn

Tâm linh - Tử vi 12/10/2022 23:30

3 con giáp có khả năng trúng số độc đắc trong 10 ngày tới, cuộc sống thăng hoa, công thành danh toại, tương lai tươi sáng, cuộc sống viên mãn.

Tuổi Sửu

Vận thế của người tuổi Sửu trong thời kì đầu tháng 10, đặc biệt là trong 10 ngày tới (13-22/10) rất thuận lợi. Công việc của con giáp này hầu như ko gặp bất cứ trở ngại gì, mọi việc đều trơn tuột thành công.

Đúng 10 ngày tới (13-22/10) 3 con giáp sau có vận số cực Đỏ, cuộc đời thăng hoa, trúng số liên tục, công thành danh toại, tương lai sáng như đèn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Mọi vấn đề uẩn khúc trước đây đều được hóa giải hết. Đặc thù con giáp này còn sở hữu thời cơ trúng số với giải thưởng ko nhỏ. Chính vì vậy, trong suốt khoảng thời kì qua, họ đã ko ngừng nỗ lực để đổi đời. Đặc thù, 10 ngày tới (13-22/10) tuổi Mão sẽ cầu được ước thấy, thời cơ vô tiền khoáng hậu sẽ tự tìm tới họ, nếu biết nắm bắt thì mọi mong ước của tuổi Mão sẽ được toại nguyện.

Chuyện tình cảm của người tuổi Sửu trong thời kì cuối tháng cũng vô cùng hanh thông, tình cảm lứa đôi thăng hoa, hạnh phúc và rất viên mãn. Tình cảm dồi dào, sự nghiệp thăng tiến, tài phú lại tràn trề nên con giáp sở hữu thể tận hưởng cuộc sống ung dung, tự tại.

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất đặc biệt là Nhâm Tuất (1982) sẽ gặp nhiều may mắn từ đầu tháng 10, nhất là trong 10 ngày tới (13-22/10). Họ nhận được nhiều sự giúp đỡ, thời cơ và tài lộc đến,  ăn nên làm ra.

Đúng 10 ngày tới (13-22/10) 3 con giáp sau có vận số cực Đỏ, cuộc đời thăng hoa, trúng số liên tục, công thành danh toại, tương lai sáng như đèn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuy nhiên, một số người tuổi Tuất không may mắn do ảnh hưởng của Hỏa tinh và Thất sát khiến cho tài lộc, sức khỏe có chút kém cỏi. Từ giờ đến cuối năm, được sao may mắn chiếu mệnh là Quý nhân, vận trình tài lộc được cải thiện, may mắn đã đến. Mọi việc tốt lành đến, nếu nắm bắt cơ hội này, bạn sẽ có tiền bạc, quyền lực và tình yêu, cuộc sống như được tiếp thêm sinh khí mới.

Bạn hãy chú ý để không bị cảm, đồng thời điều chỉnh thói quen làm việc và nghỉ ngơi để giữ sức khỏe.

Tuổi Dần

Trong 10 ngày tới (13-22/10), những người tuổi Dần sẽ gặp được điềm lành, mọi khó khăn đều được giải quyết, muốn làm gì cũng có quý nhân bên cạnh hỗ trợ, cuộc sống của con giáp này sẽ có những bước phát triển vượt bậc.

Đúng 10 ngày tới (13-22/10) 3 con giáp sau có vận số cực Đỏ, cuộc đời thăng hoa, trúng số liên tục, công thành danh toại, tương lai sáng như đèn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Đặc biệt, trong sự nghiệp sắp tới sẽ có mục tiêu vững vàng, vì vậy mà tuổi Dần sẽ tự tin hơn.

Từ 10 ngày tới (13-22/10), tuổi Dần có thể nhận được sự giúp đỡ từ người khác và thích hợp để phát huy khả năng và ưu điểm vốn có, nếu biết nắm bắt cơ hội thì cuối năm nay không sợ nghèo khó.

Mặc dù năm nay là năm tuổi, nhưng chỉ cần tuổi Dần vững tâm thì việc gì cũng có thể vượt qua được.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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