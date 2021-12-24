Đúng 10 ngày nữa tháng 12 âm lịch, 3 con giáp vượt mọi tai ương, “cá chép hoá rồng”

Tâm linh - Tử vi 24/12/2021 11:20

Vào 10 ngày nữa, khi bước vào tháng 12 âm lịch, tử vi 12 con giáp chỉ ra 3 con giáp này có tài vận tăng cao, sớm phát tài phát lộc để sang năm 2022 tràn ngập niềm vui.

Tuổi Tuất

Tuất là con giáp sống thiện lương, tử tế và thương người. Dù không khá giả hơn ai nhưng Tuất vẫn sẵn lòng giúp đỡ những người khó khăn hơn mình mà chẳng hề suy tính thiệt hơn, càng không đòi hỏi đáp đền. Nhờ thế, Tuất tích được nhiều công đức, đời may mắn hanh thông.

Sang tháng 12 âm, tuổi Tuất hãy chuẩn bị tinh thần khi vận may sẽ lội ngược dòng bất ngờ, mọi khó khăn đều được giải quyết, bên cạnh đó con giáp này còn gặp được quý nhân, được hậu thuẫn và tạo cơ hội để làm giàu. Tuổi Tuất không chỉ tích góp được khoản tiền lớn mà còn xây dựng được sự nghiệp viên mãn, càng về sau càng tìm được cơ hội tốt, vận thế ngày càng đi lên. Họ nhận được thêm cơ hội phát tài, tiền bạc cứ thế về đầy túi. Là người có nhiều mối quan hệ nên con giáp này sẽ được quý nhân giúp đỡ.

Đúng 10 ngày nữa tháng 12 âm lịch, 3 con giáp vượt mọi tai ương, “cá chép hoá rồng” - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi tháng 12 âm lịch tới đây Thân sẽ gặp được nhiều may mắn, quý nhân sẽ đưa đường dẫn lối giúp con giáp này thăng hoa hơn trong cuộc sống và sự nghiệp. Cuối năm mua được nhà lớn xe sang, cuộc sống sung túc đến bất ngờ.

Trong tháng 12 âm, người tuổi Thân có tài vận tăng vọt, cầu được ước thấy. Con giáp này nhận được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Mọi dự định của họ đều trở thành hiện thực. Người tuổi này làm công ăn lương sẽ được giao những nhiệm vụ quan trọng, được lãnh đạo coi trọng và đề bạt. Người làm kinh doanh cũng tìm được nguồn hàng tốt, gặp được bạn làm ăn uy tín. Họ chốt được nhiều thương vụ sinh lời lớn. Làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình, con giáp này có thu nhập tăng cao, túi tiền rủng rỉnh.

Đúng 10 ngày nữa tháng 12 âm lịch, 3 con giáp vượt mọi tai ương, “cá chép hoá rồng” - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này chẳng hiểu làm cách nào mà tự dưng có cả đống tiền trong tay, tài lộc ào ào đổ về nhà khiến ai nấy đều phải ngạc nhiên, trầm trồ ngưỡng mộ. Nắm bắt tốt cơ hội, sự nghiệp sẽ lên hương.

Tuổi Thìn

Trong tháng 12 âm lịch tới đây, tài lộc của người tuổi Thìn vượng hơn thấy rõ. Thìn được quý nhân phù trợ nên phúc lộc dồi dào, làm đâu gặt nấy. Thìn cũng được thần Tài ưu ái, tài phú tăng lên nhiều lần, hoạnh tài dồi dào, tiền bạc như nước chảy về túi con giáp này.

Đúng 10 ngày nữa tháng 12 âm lịch, 3 con giáp vượt mọi tai ương, “cá chép hoá rồng” - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi này sẽ có tài vận tăng vọt, cầu được ước thấy. Con giáp này nhận được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Mọi dự định của họ đều trở thành hiện thực. Con giáp tuổi này làm công ăn lương sẽ được giao những nhiệm vụ quan trọng, được lãnh đạo coi trọng và đề bạt.

Trong thời gian này, những người tuổi Thìn cũng có những ngày tháng vô cùng viên mãn, đi đâu cũng có quý nhân giúp đỡ, làm gì cũng thành công.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính thao khảo, chiêm nghiệm cho độc giả.

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