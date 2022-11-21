Đúng 10 ngày nữa, 3 con giáp tiến Đông giẫm vàng, tiến Tây giẫm bạc, giàu không ai sánh kịp, ôm hết tài lộc về nhà

Tâm linh - Tử vi 21/11/2022 07:04

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp này có tài lộc vượng phát, mưu sự tất thành, dễ có cơ hội thăng quan tiến chức.

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu chăm chỉ, chịu khó và giàu tinh thần trách nhiệm. Trong công việc, họ luôn tận tâm, tận lực. Ngay cả khi hiệu quả công việc không được như ý, con giáp này cũng không nản lòng.

Người tuổi Sửu có thể gặp nhiều thất bại nhưng họ rất ít khi bỏ cuộc. Người tuổi này có tiềm năng trở nên thành công trong sự nghiệp bởi vì họ rất khôn ngoan, khiêm tốn và biết lùi, biết tiến.

Đúng 10 ngày nữa, 3 con giáp tiến Đông giẫm vàng, tiến Tây giẫm bạc, giàu không ai sánh kịp, ôm hết tài lộc về nhà - Ảnh 1
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp này gặt hái nhiều may mắn, rất giàu có. Ảnh minh họa: Internet

Đúng 10 ngày tới, con giáp này có tài lộc vượng phát, mưu sự tất thành, dễ có cơ hội thăng quan tiến chức. Thành tựu của họ trong tháng này phụ thuộc nhiều vào sự cố gắng của họ trong thời gian trước đây.

Những người làm kinh doanh cũng đang tất bật với thương vụ, chuyến hàng mới, hứa hẹn sẽ thu lợi nhuận ấm no. Người làm công ăn lương thì công việc ngày càng khởi sắc, cuối năm sẽ có thưởng. Con giáp tuổi này có sự nghiệp hanh thông, đường tình duyên nồng thắm nên tinh thần vô cùng phấn chấn.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão rất thận trọng và kiệm lời trong giao thiệp với người khác. Điều này khiến họ tránh được việc phạm phải những sai lầm lớn, không lo sự nghiệp trượt dốc không phanh.

Cuộc sống năm nay của con giáp tuổi Mão sẽ có nhiều khởi sắc. Trước hết, họ có thể nhận được sự giúp đỡ từ những người khác ở cả trong và ngoài nơi làm việc. Sự nghiệp của họ cũng có những bước tiến tương đối.

Người tuổi này có thể làm cho cuộc sống của họ sung túc hơn, tầm nhìn rộng rãi hơn và những rắc rối nhỏ xung quanh cũng được giải quyết suôn sẻ từng việc, từng việc một.

Nhờ đó, con giáp tuổi Mão có thể nắm bắt được tương lai của mình, cuộc sống an nhàn thoải mái hơn, không khó khăn nào ảnh hưởng đến vận thế chung của họ.

Tháng 11 họ chỉ đạt được thành tựu nhỏ nhưng sang tháng 12 cụ thể là 10 ngày nữa họ sẽ phát triển lớn hơn nữa.

Tuổi Mùi

Trong nửa cuối năm, các sao tốt lành của người tuổi Mùi hoạt động mạnh mẽ, có thể rất hữu ích để tạo dựng mối thân tình với đồng nghiệp, đối tác, khách hàng. Điều này góp phần trợ giúp vững chắc cho sự nghiệp, bạn thăng tiến nhanh như diều gặp gió.

Đúng 10 ngày nữa, 3 con giáp tiến Đông giẫm vàng, tiến Tây giẫm bạc, giàu không ai sánh kịp, ôm hết tài lộc về nhà - Ảnh 2
3 con giáp may mắn nhất trong 10 ngày tới, tiền tài đổ ào ào về túi, ôm khối tài sản khủng. Ảnh minh họa: Internet

Trong lúc khó khăn, bạn cũng có thể nhận được sự hỗ trợ của quý nhân khi điềm báo tử vi cho thấy vận quý nhân của bạn càng về cuối năm càng vượng. Với sự giúp đỡ của quý nhân, con giáp này có thể chiếm được cảm tình của mọi người tại nơi làm việc, nâng cao kỹ năng lãnh đạo và phát triển tốt hơn trong sự nghiệp.

Những cơ hội học tập và may mắn trong tiền bạc là điều sẽ đến với bất kỳ những ai tuổi Mùi. Rõ ràng, may mắn đang mỉm cười rất tươi với bạn. Để tăng cường thêm may mắn, bạn nên làm việc chăm chỉ hơn và chỉ nên chú ý đến công việc của mình, không nên cuốn vào cạnh tranh với các đồng nghiệp vì nó sẽ chỉ mang đến điều thiệt cho bạn.

 

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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