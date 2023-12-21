Đúng 10 ngày liên tiếp tới (22/12-31/12), 3 con giáp cá Chép hóa Rồng, phất lên như vũ bão, uống cạn lộc trời, giàu có hơn người

Đúng 10 ngày liên tiếp tới (22/12-31/12), tuổi Sửu có thể cảm thấy áp lực từ động thái của người xung quanh. Nhưng nếu bản mệnh không tin tưởng vào con đường của mình thì còn ai dám tin vào bản mệnh nữa. Hãy mạnh mẽ nhìn vào sự thật để tìm giải pháp tối ưu.

Tuy nhiên, thời gian này, tuổi Sửu cần lưu tâm đến vấn đề sức khỏe cá nhân, không nên nóng vội trong nhiều việc và gây ảnh hưởng đến bản thân cũng như người khác. Có một số cách thức chữa bệnh phù hợp với bản mệnh nhưng không phù hợp với người khác.

Bù lại, về mặt tình cảm, tuổi Sửu có cơ hội để có thể bày tỏ tình cảm của mình với người mình yêu thương. Những cặp vợ chồng cũng dễ hóa giải mâu thuẫn, căng thẳng hơn trong thời gian này.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tý, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Đúng 10 ngày liên tiếp tới (22/12-31/12), người tuổi Tý có vận trình thay đổi theo chiều hướng tích cực. Công việc của bản mệnh được tiến hành suôn sẻ. Con giáp này cũng dốc hết sức cho công việc, dành nhiều thời gian, tâm huyết cho những dự án đang dang dở.

Tuổi Tý đón nhận cơ hội phát tài rất lớn. Bản mệnh nên tận dụng thời điểm cát khí vượng để đón lộc về tay. Khi thấy cơ hội xuất hiện, con giáp này không nên chần chừ để vuột mất thời cơ có một không hay.

Vận trình tình cảm của người tuổi Tý cũng không có nhiều biến động. Bản mệnh hài lòng với tình trạng hiện tại. Các mối quan hệ xã hội mang đến nhiều nguồn động viên về tinh thần cũng như sự giúp đỡ khi cần dành cho người tuổi Tý.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đúng 10 ngày liên tiếp tới (22/12-31/12), người tuổi Dần luôn nâng niu những điều nhỏ bé.

Công việc: Người tuổi Dần trong công việc là người tỉ mỉ, chu đáo trong từng lĩnh vực bạn chịu trách nhiệm.

Tình cảm: Bạn luôn đối diện với những nỗi buồn một mình.

Tài lộc: Tăng trưởng ngày càng cao, nhờ bản thân chịu khó học hỏi, biết ách tăng trưởng.

Sức khoẻ: Đưa ra nhiều hướng đi mới, bạn không muốn sức khoẻ không tốt khi làm việc.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.