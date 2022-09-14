Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch: 3 con giáp rộng cửa nghênh đón Thần Tài, tiền tài nhiều bung ví, cát lộc xanh biếc như mây trời

Tâm linh - Tử vi 14/09/2022 10:18

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp may mắn này được thần tài che chở nhờ đó mà trở thành thỏi nam châm thu hút tiền của về mình, khả năng cao còn trúng cả số độc đắc.

Tuổi Dậu

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, tuổi Dậu lại bước lên “đỉnh cao” nếu họ thực sự nắm bắt được cơ hội. Lúc này, những người làm công ăn lương có thể được thăng tiến bất ngờ, người làm ăn kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, từ đó thu nhập được cải thiện đáng kể.

Không chỉ vậy, tuổi Dậu còn có nhiều khả năng sẽ trả được những khoản nợ trước đó và thậm chí có một khoản tiết kiệm kha khá. Những người còn độc thân tuổi Dậu cũng có thể tìm thấy được một nửa của mình vào thời điểm này.

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch: 3 con giáp rộng cửa nghênh đón Thần Tài, tiền tài nhiều bung ví, cát lộc xanh biếc như mây trời - Ảnh 1
Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, tuổi Dậu lại bước lên “đỉnh cao” nếu họ thực sự nắm bắt được cơ hội - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo dự đoán, trong thời gian 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, tuổi Mão là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn, vận trình của bản mệnh có dấu hiệu lên như diều gặp gió. Trên con đường sự nghiệp, họ có thể gặp khó khăn nhưng mọi thứ đều được giải quyết ổn thỏa êm xuôi.

Người tuổi Mão hãy biết nắm bắt thời gian thuận lợi này để tự mình mở rộng kinh doanh hoặc gặt hái những thành tựu cho riêng mình. Đặc biệt trên con đường tình duyên, những ai độc thân thì có thể tìm thấy tình duyên đáng mơ ước.

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch: 3 con giáp rộng cửa nghênh đón Thần Tài, tiền tài nhiều bung ví, cát lộc xanh biếc như mây trời - Ảnh 2
Theo dự đoán, trong thời gian 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, tuổi Mão là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn, vận trình của bản mệnh có dấu hiệu lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, tuổi Mùi đã được dự đoán là một trong những con giáp phát tài. Trong thời gian này do có quý nhân giúp đỡ liên tiếp nên hóa giải được những điều chẳng lành. Đặc biệt, vận may của tuổi Mùi còn lớn hơn trong những ngày tiếp theo.

Những người tuổi Mùi chính là những người rất có khí chất, giỏi giao tiếp và có thể trở thành tâm điểm trong bất kỳ cuộc gặp gỡ nào. Chính vì sự khôn khéo đó mà vận may của tuổi Thìn sẽ tăng lên, sự nghiệp để thăng quan, tiến chức, có thể trúng số độc đắc đổi đời chỉ sau một đêm.

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch: 3 con giáp rộng cửa nghênh đón Thần Tài, tiền tài nhiều bung ví, cát lộc xanh biếc như mây trời - Ảnh 3
Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, tuổi Mùi đã được dự đoán là một trong những con giáp phát tài - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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