Đúng 10 ngày cuối tháng 3: Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp vượng vận tài lộc, xòe tay là có tiền, vận thế không ngừng lên cao

Tâm linh - Tử vi 18/03/2023 14:27

Tử vi dự đoán, trong 10 ngày cuối tháng 3 chính là lúc 3 con giáp may mắn này có thể đón vận thế mới của mình. Khổ tận cam lai, họ nhận được trái ngọt xứng đáng.

Tuổi Thìn

Nhờ được Thiên Quan nâng đỡ, những người cầm tinh con rồng sẽ có sự nghiệp, công việc kinh doanh, buôn bán thuận lợi trong 10 ngày cuối tháng 3. Nếu là người làm công ăn lương, bạn sẽ nhận được cơ hội tăng lương hoặc thăng tiến nhẹ. 

Tuy nhiên, không vì vận thế lên cao mà họ được phép chủ quan. Người tuổi Thìn nên cẩn trọng trước những môi trường có sức cạnh tranh cao, điềm phá hoại từ tiểu nhân. Nếu không cẩn trọng thì sẽ dẫn tới thất bại trong gang tấc, gây tổn hại cho cả tài chính và sức khỏe.

Đúng 10 ngày cuối tháng 3: Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp vượng vận tài lộc, xòe tay là có tiền, vận thế không ngừng lên cao - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong 10 ngày cuối tháng 3, con giáp tuổi Mão sẽ tích lũy được sự thịnh vượng, giàu có hơn mỗi ngày, sự nghiệp đạt được bước thăng tiến đáng kể. Nếu dành thời gian chuẩn bị và biết cách tận dụng thì đây có thể sẽ trở thành một trong những đỉnh cao cuộc đời.

Cụ thể, họ sẽ đón nhận sự hỗ trợ của 2 cát thần Chính Ấn và Chính Quan nên vận khí lên cao hơn so với thời gian trước. Đây là cơ hội để họ được khẳng định năng lực của mình, nếu thuận lợi nắm bắt thì dễ thăng tiến về địa vị hoặc tăng trưởng về thu nhập cá nhân. 

Đúng 10 ngày cuối tháng 3: Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp vượng vận tài lộc, xòe tay là có tiền, vận thế không ngừng lên cao - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi có nói, đúng 10 ngày cuối tháng 3, người sinh vào năm con gà sẽ có nhiều cơ hội để thoát khỏi tình trạng tài chính túng quẫn. Họ sẽ nhận được dấu hiệu tài vận vượng phát, làm ăn phát đạt, lộc lá không ngừng lên cao. 

Nhờ tài chính đạt được sự ổn định, thu nhập và khả năng đầu tư của người tuổi Dậu có sự tăng tiến. Lợi nhuận từ các kế hoạch hợp tác cũng được cải thiện đáng kể. Đây là thời điểm mà họ đã chuẩn bị và chờ đợi bước thăng tiến mới trong sự nghiệp.

Đúng 10 ngày cuối tháng 3: Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp vượng vận tài lộc, xòe tay là có tiền, vận thế không ngừng lên cao - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Cận kề ngày 20/2 âm lịch, top 3 con giáp khai vận tụ tài, gánh tiền bạc tỷ, cát vận hanh thông, an nhàn mà hưởng hồng phúc

Cận kề ngày 20/2 âm lịch, top 3 con giáp khai vận tụ tài, gánh tiền bạc tỷ, cát vận hanh thông, an nhàn mà hưởng hồng phúc

Ai khổ thì khổ nhưng 3 con giáp này sẽ tìm được cơ hội tốt để xây dựng cuộc sống thăng hoa vào thời gian cận kề ngày 20/2 âm lịch. Thậm chí có người còn phát tài bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối tháng 3 tử vi hôm nay tu vi hang ngay tu vi 12 con giap tử vi ngày 18/3/2023 con giap may man tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 3 giờ 32 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 3 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 3 giờ 54 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 3 giờ 58 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể