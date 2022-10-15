Đúng 10 ngày cuối cùng của tháng 9 âm lịch, tổ tiên giúp 3 con giáp thoát số vất vả, thu nhập chính lẫn phụ tăng vọt, tiền nhiều như lá rụng mùa thu

Tâm linh - Tử vi 15/10/2022 09:15

Sách tử vi cho biết, trong 10 ngày cuối cùng của tháng 9 âm lịch sẽ có những con giáp dưới đây cầu gì được đó giàu có viên mãn, khiến thiên hạ hờn ghen đỏ mắt.

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần rất giỏi vượt qua thử thách trong cuộc sống, cách cư xử của họ rất khéo léo. Họ hiểu rõ khả năng của mình, nói chuyện tuy ngang nhưng đều là khẩu xà tâm phật, bụng dạ không xấu. Làm việc nên cẩn trọng hơn, của cải không ít, lợi nhuận thu được nhiều hơn những gì bỏ ra.

Tử vi dự đoán, 10 ngày cuối cùng tháng 9 âm lịch là thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của những người tuổi Dần. Nữ tuổi Dần rất mạnh mẽ, nếu có thể nắm được ngày Tam hợp trong số mệnh thì nhất định tương lai sẽ tươi sáng. Hai năm sau những người tuổi Dần sẽ có chuyện vui trong gia đình, không phải chuyện cưới hỏi thì là chuyện con cái. Những người tuổi Dần sẽ bước lên đỉnh cao vinh quang của mình khiến thiên hạ phải hờn ghen đỏ mắt.

Đúng 10 ngày cuối cùng của tháng 9 âm lịch, tổ tiên giúp 3 con giáp thoát số vất vả, thu nhập chính lẫn phụ tăng vọt, tiền nhiều như lá rụng mùa thu - Ảnh 1
Tử vi dự đoán, 10 ngày cuối cùng tháng 9 âm lịch là thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của những người tuổi Dần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Bước sang 10 ngày cuối cùng tháng 9 âm lịch, những ai cầm tinh con Rắn có thể yên tâm vui sống, vô sầu vô ưu, trút được gánh nặng về tiền bạc hay chức tước đè nén trên đôi vai bấy lâu. Thần Tài sẽ gõ cửa nhà bạn bất cứ lúc nào, hãy chuẩn bị tâm lí sẵn sàng đón nhận những niềm vui tột cùng trong cuộc sống.

Mọi ước muốn của con giáp này đều có cơ hội trở thành hiện thực khi thiên thời, địa lợi và bản thân nỗ lực không ngừng. Chắc chắn không phô trương khi nói người tuổi Tỵ không thăng quan tiến chức thì cũng phát tài phát lộc trong thời gian này.

Đúng 10 ngày cuối cùng của tháng 9 âm lịch, tổ tiên giúp 3 con giáp thoát số vất vả, thu nhập chính lẫn phụ tăng vọt, tiền nhiều như lá rụng mùa thu - Ảnh 2
Bước sang 10 ngày cuối cùng tháng 9 âm lịch, những ai cầm tinh con Rắn có thể yên tâm vui sống, vô sầu vô ưu, trút được gánh nặng về tiền bạc hay chức tước đè nén trên đôi vai bấy lâu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh người tuổi Ngọ vốn là những người cần mẫn và siêng năng. Ban đầu chịu khá nhiều vất vả, mệt nhọc trăm bề nhưng sau đó con đường công danh vì vậy mà “thuận buồm xuôi gió”. Người tuổi Ngọ không mưu cầu giàu sang nhưng bản mệnh của họ lại rất may mắn.

Sang 10 ngày cuối tháng 9 âm lịch, sự nghiệp của Ngọ sẽ phát tài, tền bạc xài thoải mái, việc kiếm tiền đối với những “chú ngựa” dễ như trở bàn tay. Không chỉ may mắn trên con đường công danh, tiền bạc mà người tuổi Ngọ còn rất may mắn trên con đường tình duyên, thời gian này mọi việc đều hết sức viên mãn khiến tuổi Ngọ sống trong những ngày tháng thần tiên.

Đúng 10 ngày cuối cùng của tháng 9 âm lịch, tổ tiên giúp 3 con giáp thoát số vất vả, thu nhập chính lẫn phụ tăng vọt, tiền nhiều như lá rụng mùa thu - Ảnh 3
Sang 10 ngày cuối tháng 9 âm lịch, sự nghiệp của Ngọ sẽ phát tài, tền bạc xài thoải mái, việc kiếm tiền đối với những “chú ngựa” dễ như trở bàn tay - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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