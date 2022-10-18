Đúng 10 giờ sáng ngày 20/10, 3 con giáp chính thức chuyển vận giàu sang, chuyện dữ hóa lành, cuộc sống không khác gì đại gia lắm tài nhiều của

Tâm linh - Tử vi 18/10/2022 10:26

Đây là bộ 3 con giáp tỏa sáng nhất vào đúng 10 giờ sáng ngày 20/10, tiền bạc đủ đầy, cuộc sống viên mãn, không phải lo nghĩ gì cả.

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu là những người hiền lành, nhân hậu, không màn chuyện thế sự mà chỉ chuyên tâm chăm sóc cuộc sống bản thân và gia đình. Người tuổi Sửu vốn lấy lao động là niềm đam mê, họ luôn tâm niệm rằng cuộc sống sướng hay khổ đều nằm trong lòng bàn tay. Nếu không ngừng nỗ lực, cố gắng thì sẽ không thể gầy dựng được cuộc sống viên mãn sung túc.

10 giờ sáng ngày 20/10, tuổi Sửu luôn được mọi người tín nhiệm và yêu thương hết mực. Người tuổi Sửu trung thành, xứng đáng là người bạn của mọi nhà, nhờ vậy mà càng lớn tuổi phúc đức lại càng nhiều. Sự nghiệp của tuổi Sửu không những thăng tiến mà con đường tài vận, cuộc sống tình cảm cũng thăng hoa, bởi lẽ tuổi Sửu luôn sống đúng lương tâm, luôn biết người biết ta và sẵn sàng giúp đỡ người khác khi hoạn nạn, nhờ vậy mà phúc đức ngày càng dồi dào hơn.

Đúng 10 giờ sáng ngày 20/10, 3 con giáp chính thức chuyển vận giàu sang, chuyện dữ hóa lành, cuộc sống không khác gì đại gia lắm tài nhiều của - Ảnh 1
Người tuổi Sửu vốn lấy lao động là niềm đam mê, họ luôn tâm niệm rằng cuộc sống sướng hay khổ đều nằm trong lòng bàn tay. Ảnh minh họa

Tuổi Thân

Thời gian qua, vận trình của người tuổi Thân không mấy lý tưởng. Nhưng so với những con giáp khác, vận thế của bạn có phần khá hơn, vẫn có không ít cơ hội phát triển. Tuy nhiên, tuổi Thân đã phải nỗ lực rất nhiều, tốn biết bao mồ hôi công sức.

Chính vì thế, 10 giờ sáng ngày 20/10, tuổi Thân được đồng nghiệp tin tưởng, cấp trên đánh giá cao, con đường công danh sự nghiệp cũng từ đó được củng cố và phát triển. Tương lai sẽ gặt hái được thành tựu lớn, đáng khiến người khác ngưỡng mộ. Gặp đúng tháng hợp mệnh, được nhiều cát tinh chiếu rọi, vận thế của người tuổi Thân được ví như cá gặp nước, hanh thông đủ đường. Thế mới nói, đây chính là thời điểm lý tưởng để bạn phát triển mọi mặt của bản thân, bao gồm cả sự nghiệp, tài lộc và tình duyên, cần chủ động nắm bắt để sớm “về đích”.

Đúng 10 giờ sáng ngày 20/10, 3 con giáp chính thức chuyển vận giàu sang, chuyện dữ hóa lành, cuộc sống không khác gì đại gia lắm tài nhiều của - Ảnh 2
Gặp đúng tháng hợp mệnh, được nhiều cát tinh chiếu rọi, vận thế của người tuổi Thân được ví như cá gặp nước, hanh thông đủ đường. Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

10 giờ sáng ngày 20/10 là thời điểm người tuổi Hợi được sự tương trợ của Lưu Niên đại vận, có nhiều cát tinh chiếu mệnh, xuất hiện nhiều cơ hội kiếm tiền và thành danh.

Dù bản thân con giáp này không thích bon chen, có thể tự mình bỏ lỡ một vài cơ hội tốt đẹp, nhưng xét về tổng thể, vận khí may mắn sẽ giúp bạn vượt lên tất cả, mang về thành quả đáng tự hào. Chính vì thế, cuộc sống sắp tới của bạn hứa hẹn sự thảnh thơi, đón nhận nhiều tin vui liên tiếp về sự nghiệp và tài lộc.

Bên cạnh đó, bản mệnh liên tục được những sao chủ về đào hoa như Hồng Loan, Hàm Trì, Bách Việt… chiếu mệnh, vận đào hoa theo đó cũng vượng dần lên, nhân duyên vô cùng lý tưởng, không khó để tìm được nửa kia ưng ý và sống với nhau tới đầu bạc răng long.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

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