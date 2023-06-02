Đúng 10 giờ sáng mai THỨ BẢY (3/6), "THẦN TÀI" gõ cửa, tài tộc tới tấp, vận may ĐỎ người, tiền vào đầy túi

Vận trình tài lộc đề phòng vay mượn hay nợ nần kéo dài, dù thân thiết đến mấy thì chuyện tiền bạc vẫn nên sòng phẳng, không nên vì nể nang mà mang thiệt vào người.

Con đường tiến thân của người tuổi Sửu được nhận định là gian nan đến mấy rồi cũng vượt qua hết, với quyết tâm hiện tại thì chắc chắn con giáp này sẽ không bao giờ bỏ cuộc và đạt được mục tiêu đề ra.

Yêu đương vui vẻ hơn xưa, sau sóng gió thì tuổi Sửu và người ấy có sự thấu hiểu, sẻ chia với nhau nhiều hơn, hai người không còn liên tục xảy ra chiến tranh lạnh như lúc trước nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Hôm nay sự nghiệp lên như diều gặp gió, bạn năng nổ tích cực và đạt được nhiều thành tích cao. Dù vậy tử vi ngày 03/06/2023 vẫn khuyên nhủ bạn nên cẩn thận trong vấn đề tài chính, không nên cho người khác vay tiền, cho dù là mối quan hệ tương đối thân thiết. Tình cảm như ý, tuổi Thìn đặt nhiều hạnh phúc trong chuyện tình cảm. Đây cũng chính là nguồn động lực lớn giúp tuổi Thìn thêm nỗ lực và hết mình trong cuộc sống. Có vẻ tình trạng sức khoẻ của tuổi Thìn hôm nay không được tốt lắm, cần thiết hãy đi khám cho yên tâm tuổi Thìn nhé.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 10h

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết công việc của tuổi Dậu diễn ra “xuôi chèo mát mái”. Việc chủ động trong công việc giúp người tuổi này có được những thành công như mình mong muốn. Qua đó, bản mệnh nhận được sự công nhận từ cấp trên lẫn đồng nghiệp.

Tài lộc: Vận trình tài lộc rủng rỉnh. Sự nhạy bén, khả năng thích ứng trong công việc làm ăn, kinh doanh giúp cho nguồn thu nhập của con giáp này tăng cao. Song, để có nguồn lũy đáng mơ ước cho tương lai, bạn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Tình cảm: Vận trình tình cảm đạt bước tiến mới. Các cặp đôi yêu nhau dần tính đến chuyện về chung một nhà trước sự hối thúc từ phía gia đình. Ngoài ra, người độc thân cần tích cực tham gia các hoạt động tập thể mới tìm được người phù hợp.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 20h

Ảnh minh họa: Internet

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