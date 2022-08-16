Đúng 10 giờ sáng mai (17/8/2022), 'chạy đâu cho thoát số trời', 3 con giáp ấn định là 'máy in tiền', đổi đời giàu có, phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 16/08/2022 19:30

Đúng 10 giờ sáng mai (17/8/2022), 3 con giáp tài đức vẹn toàn được phù hộ trở nên giàu có. Hãy xem bạn có nằm trong danh sách phát tài này không nhé!

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mai (17/8) cho hay, vận thế của người tuổi Tuất sẽ có nhiều thay đổi, trong ngày này quý nhân kề bên sẽ giúp bản mệnh hóa giải được vận đen, giải quyết được rất nhiều tồn đọng, khúc mắc trong công việc, cuộc sống.

Đúng 10 giờ sáng mai (17/8/2022), 'chạy đâu cho thoát số trời', 3 con giáp ấn định là 'máy in tiền', đổi đời giàu có, phất lên vù vù - Ảnh 1
Người làm công ăn lương sẽ có nhiều cơ hội thể hiện bản thân, còn người làm chủ sẽ có trong tay những cơ hội làm ăn, đầu tư mang lại lợi nhuận kếch xù - Ảnh minh họa: Internet

Sức khỏe của người tuổi Tuất cũng ổn định, không phát sinh những tình trạng nghiêm trọng. Sự nghiệp trong thời gian này cũng thăng tiến nhanh chóng. Người làm công ăn lương sẽ có nhiều cơ hội thể hiện bản thân, còn người làm chủ sẽ có trong tay những cơ hội làm ăn, đầu tư mang lại lợi nhuận kếch xù.

Đặc biệt, đúng 19 giờ ngày này, những người tuổi Tuất sẽ có con đường công danh tài lộc cực kỳ viên mãn, đường tình duyên cũng nhờ đó mà đỏ thắm thêm phần hạnh phúc. Người tuổi Tuất chỉ cần nỗ lực hết mình nhất định thành tựu sẽ cực kỳ như ý.

Tuổi Hợi

Trời sinh những người tuổi Hợi chính là con giáp có tính cách hoạt bát, vui vẻ, thích tự do sáng tạo và không thích dựa dẫm vào bất cứ ai mà luôn muốn tự mình tạo dựng những cơ hội. So với những con giáp khác, Hợi rất hiền lành và sống chuẩn mực, càng gặp khó khăn bản mệnh lại càng bộc lộ được những ưu điểm của mình khiến ai cũng phải yêu mến. 

Đúng 10 giờ sáng mai (17/8/2022), 'chạy đâu cho thoát số trời', 3 con giáp ấn định là 'máy in tiền', đổi đời giàu có, phất lên vù vù - Ảnh 2
Khi bước vào những thời vận của mình, tuổi Hợi có thể bất ngờ vận hành trơn tru, hanh thông, tài vận rực rỡ không ai sánh bằng - Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc sống, tuổi Hợi cũng rất tích cực lạc quan khi đối mặt với những khó khăn thử thách. Con giáp này luôn tâm niệm rằng, mọi sự vất vả đều được đền đáp xứng đáng với nhiều điều may mắn bất ngờ.

Đúng 10 giờ ngày 17/8, những người cầm tinh con Lợn sẽ có nhiều thay đổi bất ngờ. Khi bước vào những thời vận của mình, tuổi Hợi có thể bất ngờ vận hành trơn tru, hanh thông, tài vận rực rỡ không ai sánh bằng.

Tuổi Thìn

Trong văn hóa Phương Đông, Rồng là loài vật đại diện cho quyền lực lẫn cuộc sống đế vương thế nên những người tuổi Thìn đều có phúc khí và hậu vận rất tốt. Thìn thường vô cùng kiên cường, lại có ý chí trong cuộc sống nên con giáp này đã đặt ra mục tiêu gì thì sẽ cố gắng hết mình để có thể đạt được những mục tiêu đó.

 

Đúng 10 giờ sáng mai (17/8/2022), 'chạy đâu cho thoát số trời', 3 con giáp ấn định là 'máy in tiền', đổi đời giàu có, phất lên vù vù - Ảnh 3
Với tính cách mạnh mẽ, không ngại đối mặt với khó khăn, trắc trở, bản mệnh sẽ tràn đầy tự tin để nắm bắt các cơ hội, mở rộng và phát triển sự nghiệp cũng như tiền tài của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

 

Đúng 10 giờ thứ Tư tuần này, người cầm tinh con Rồng sẽ càng có nhiều cơ hội để xây dựng cuộc sống dư dả. Với tính cách mạnh mẽ, không ngại đối mặt với khó khăn, trắc trở, bản mệnh sẽ tràn đầy tự tin để nắm bắt các cơ hội, mở rộng và phát triển sự nghiệp cũng như tiền tài của bản thân.

 

Những người tuổi Thìn làm nghề kinh doanh có thể sẽ gặt hái được nhiều khoản tiền lớn. Bởi, con giáp này có quý nhân giúp đỡ làm gì cũng thuận lợi, khiến cuộc sống vô cùng thăng hoa, rực rỡ có thể thành đại gia số má.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 5 ngày cuối tuần này (17 - 21/8/2022), 'đầu đội tiền, chân đạp vàng', 3 con giáp có lộc tiền đến nhanh, mua nhà, sắm xe sang, thuận lợi làm ăn, công danh sáng chói

Tử vi 5 ngày cuối tuần này (17 - 21/8/2022), 'đầu đội tiền, chân đạp vàng', 3 con giáp có lộc tiền đến nhanh, mua nhà, sắm xe sang, thuận lợi làm ăn, công danh sáng chói

Tử vi 5 ngày cuối tuần này (17 - 21/8/2022), những con giáp dưới đây sẽ gặt hái được nhiều tài lộc, tiền bạc thi nhau kéo về có cơ hội trở mình giàu có.

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